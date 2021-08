Σπουδαία κίνηση από τους αδελφούς Αντετοκούνμπο για όσους επλήγησαν από τις φωτιές στη χώρα.

Πριν από λίγο με ανάρτησή σε Instastory ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ενημέρωσε ότι τα διάσημα αδέλφια διαθέτουν το 50% από τα έσοδά του e-shop τους, το «Antetokounbros Shop -We are all Bros» για τους πυρόπληκτους στη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά ωστόσο, που ο πρωταθλητής των Μιλγουόκι δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό του στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στην Ελλάδα.

Όταν είχαν ξεσπάσει οι φωτιές στην Βαρυμπόμπη μέσω της πρωτοβουλίας κοινωνικής προσφοράς The GiANT Heart, o Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Νovibet, με στόχο να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες διαμονής, είχαν προσφέρει καταλύματα σε διάφορα ξενοδοχεία της Αττικής.