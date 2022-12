Μουντιάλ 2022: Στον τελικό η Αργεντινή μετά τη μεγάλη νίκη με 3-0 επί της Κροατίας

Η κλάση και η ποιότητα του Λιονέλ Μέσι έκαναν τη διαφορά στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ κόντρα στην Κροατία,

Η Αργεντινή πέτυχε την πρόκριση στον τελικό κερδίζοντας με 3-0 τους Κροάτες, επιστρέφοντας σε μια θέση που είχε να βρεθεί από τον τελικό της διοργάνωσης πριν οκτώ χρόνια.

Βαδίζοντας στα χνάρια του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο σούπερ σταρ της «αλμπισελέστε» έκανε ότι ήθελε την κροατική άμυνα, ανοίγοντας το δρόμο για τη νίκη της ομάδας του με εύστοχο πέναλτι στο 34’ και «σερβίροντας» το τρίτο γκολ προς τον Άλβαρες στο 69’.

What a Goal and assit Messi, Alvarez and team. Congratulations Argentina🇦🇷 to final🎊🎉 #Qatar2022 Bad performance by Modric, Perisic, Gvardiol and Kovacic. #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #ArgentinaVsCroatia #Argentina #ARGCRO #Croatia #football dybala GOAT Ronaldo Ronaldinho pic.twitter.com/TcFYIVS8qc

Ο νεαρός φορ της Μάντσεστερ Σίτι με ένα υπέροχο, προσωπικό γκολ στο 39’ είχε κάνει το 2-0, βάζοντας τις βάσεις της πρόκρισης για την Αργεντινή, που περιμένει πλέον το βράδυ της Κυριακής (18/12) στον τελικό του «Lusail Iconic Stadium», τον νικητή του αυριανού (14/12) δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο.

Messi's Argentina through to a World Cup final for a 2nd time in 8years.



The South Americans claimed a 3-0 victory over Croatia and keep their record of never losing a World Cup semi final match !



One more step,one more , Messi!!🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/7RYLWMjIRc