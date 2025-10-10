Το μοναδικό σενάριο που κρατά ζωντανή την Εθνική για το Μουντιάλ 2026

Η ήττα με 3-1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία έβαλε την Εθνική Ελλάδας σε πολύ δύσκολη θέση στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Με τρεις βαθμούς σε τρία ματς και δύο βαριές ήττες από Σκανδιναβούς αντιπάλους, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα χρειάζεται πλέον ένα και μοναδικό σενάριο-θαύμα για να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο -4 από Δανία και Σκωτία, που προηγούνται με 7 βαθμούς. Για να πάρει την πρωτιά του ομίλου, η ομάδα του Γκουστάβο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει:

Να νικήσει τη Δανία την Κυριακή στην Κοπεγχάγη, φτάνοντας στους 6 βαθμούς.

Η Σκωτία, που υποδέχεται τη Λευκορωσία, αναμένεται να φτάσει στους 10.

Στις 15 Νοεμβρίου, η Ελλάδα να κερδίσει τη Σκωτία στο Φάληρο, ανεβαίνοντας στους 9, ενώ οι Σκωτσέζοι μένουν στους 10 και η Δανία στους 10 μετά τη δική της νίκη με Λευκορωσία.

Τελευταία αγωνιστική (18 Νοεμβρίου): η Ελλάδα να κερδίσει εκτός τη Λευκορωσία και να φτάσει στους 12, ενώ το ματς Σκωτία–Δανία πρέπει να λήξει ισόπαλο.

Μόνο έτσι η Εθνική θα προσπεράσει όλους και θα εξασφαλίσει την απευθείας συμμετοχή στα γήπεδα ΗΠΑ – Καναδά – Μεξικού.

Ο ρεαλιστικός στόχος: η δεύτερη θέση

Αν δεν επιτευχθεί αυτό το ιδανικό σενάριο, η Ελλάδα στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη θέση, που οδηγεί στα μπαράζ του Μαρτίου. Για να το πετύχει, χρειάζεται να πάρει τουλάχιστον πέντε βαθμούς περισσότερους από τη Δανία ή τη Σκωτία στα τρία εναπομείναντα ματς — κάτι που προϋποθέτει νίκες και ευνοϊκή διαφορά τερμάτων, αφού η FIFA μετρά πρώτα τα γκολ και όχι τα μεταξύ των ομάδων αποτελέσματα.

Μια νέα ήττα την Κυριακή στη Δανία θα σημάνει ουσιαστικά αποκλεισμό, καθώς η Ελλάδα θα μείνει στους 3 βαθμούς και θα αποχαιρετήσει την ελπίδα για μπαράζ. Αντίθετα, μια νίκη θα την κρατήσει «ζωντανή» ως την τελευταία αγωνιστική.

Το “σκωτσέζικο ντους” της Γλασκώβης

Η Ελλάδα προηγήθηκε με γκολ του Τσιμίκα στο 62’, όμως μέσα σε μισή ώρα δέχτηκε τρία γκολ από Κρίστι, Φέργκιουσον και Ντάικς, γνωρίζοντας οδυνηρή ανατροπή. Η ήττα αυτή, δεύτερη συνεχόμενη μετά το 0-3 από τη Δανία, αφήνει την Εθνική με μόλις μία νίκη στα προκριματικά και με αρνητική διαφορά τερμάτων (-1).

Η Εθνική δοκιμάζεται ξανά την Κυριακή (21:45) στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας ότι η νίκη είναι μονόδρομος. Στη συνέχεια υποδέχεται τη Σκωτία στις 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνει τα προκριματικά με τη Λευκορωσία στις 18 Νοεμβρίου.

Η βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές:

Δανία 7β. (9-0)

Σκωτία 7β. (5-1)

Ελλάδα 3β. (6-7)

Λευκορωσία 0β. (1-11)