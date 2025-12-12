Ανθή Βούλγαρη: «Είναι σοβαρό» - Θα κινηθεί νομικά για επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το παιδί της

Η Ανθή Βούλγαρη σκοπεύει να κινηθεί νομικά, για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, η Ανθή Βούλγαρη ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», ότι αποφάσισε να κινηθεί η Ανθή Βούλγαρη κατά ενός site, που κυκλοφόρησε επεξεργασμένες φωτογραφίες με το παιδί της.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η παρουσιάστρια, στο πρόσωπο του παιδιού της, είχαν βάλει το πρόσωπο ενός άλλου μωρού.

«Είναι σοβαρό αυτό. Εγώ βρέθηκα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιά. Εκεί, επειδή είχαμε πάρει και τον μικρό με τον Κώστα, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά εννοείται ότι δε δείξαμε το πρόσωπό του. Κοίτα να δεις όμως τι γίνεται», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν βάλει σε διάφορα τοπία και έχουν πάρει και το κορμάκι του μωρού μας, και στο πρόσωπο έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού», συνέχισε.

Αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο θα κινηθώ νομικά εννοείται. Φαντάσου τι μπορεί να είχε γίνει αν είχα δείξει το πρόσωπο του μωρού, τι θα γινόταν και που θα μπορούσε να παίξει. Το λέω για να προσέχετε με τα παιδιά», κατέληξε.