Μεξικανός μποξέρ κατά Μέσι: «Κλώτσησε φανέλα μας - Να προσεύχεται μην τον πετύχω πουθενά»

Απειλές κατά του Λιονέλ Μέσι εκτόξευσε ο Μεξικανός μποξέρ Σαούλ «Κανέλο» Αλβάρεζ, επειδή όπως ισχυρίζεται ο Αργεντίνος έδειξε ασέβεια στο Μεξικό.

«Είδατε τον Μέσι να καθαρίζει το πάτωμα με τη φανέλα μας και τη σημαία μας;» τουίταρε ο Αλβάρεζ, αναφερόμενος προφανώς στο στιγμιότυπο όπου ο Μέσι φαίνεται να κλωτσά με μεξικανική εμφάνιση που έχει πέσει στο πάτωμα των αποδυτηρίων, κατά τη διάρκεια των έξαλλων πανηγυρισμών μετά τη νίκη με 2-0 των Αργεντίνων επί του Μεξικού στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ.

Lionel Messi kicking and then standing on a Mexico shirt in the dressing room. This is disgusting.



If this was Ronaldo we would never hear the end of it.pic.twitter.com/4g0moboHLu