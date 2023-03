Μέσι: Άγνωστοι πυροβόλησαν το σούπερ μάρκετ της οικογένειάς του στο Ροσάριο, άφησαν απειλητικό μήνυμα για εκείνον

Άγνωστοι άνοιξαν πυρ κατά του σούπερ μάρκετ που διατηρούν οι γονείς της Αντονέλα Ροκούζο, της συζύγου του Λιονέλ Μέσι, στο Ροσάριο της Αργεντινής και άφησαν απειλητικό μήνυμα για τον ποδοσφαιριστή.

Η αστυνομία ενημέρωσε πως δύο άνδρες, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πυροβόλησαν περίπου 12 φορές κατά του καταστήματος τα ξημερώματα της Πέμπτης και άφησαν ένα μήνυμα που έγραφε: Μέσι, σε περιμένουμε. Και ο Γιάβκιν (σ.σ. ο δήμαρχος της πόλης) είναι έμπορος ναρκωτικών, δεν θα σε φροντίσει».

🚨In a supermarket belonging to Antonella's family was shot with 14 bullets, and criminals left this🗣️: "Messi, we are waiting for you, Javkin (Mayor of Rosario) is also a drug dealer and will not help you."



Mfs think they will touch a hair on Messi and survive 60 seconds?. pic.twitter.com/zGdU1exJzN