Λιούις Χάμιλτον: Tο πρώτο μήνυμα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης από τη Mercedes

«Οι τελευταίες μέρες ήταν τρελές και γεμάτες συναισθήματα. Αλλά όπως όλοι γνωρίζετε τώρα, μετά από 11 απίστευτα χρόνια στην ομάδα F1 της Mercedes-AMG PETRONAS, ήρθε η ώρα να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου και θα ενταχθώ στη Scuderia Ferrari το 2025» αναφέρει ο Λιούις Χάμιλτον μετά την ιστορική μεταγραφή του.

Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα του Λιούις Χάμιλτον μετά την αποχώρησή του από τη Mercedes και την ένταξή του στη Ferrari μία είδηση που έγινε πρωτοσέλιδο στον παγκόσμιο Τύπο. Με μία μακροσκελή του ανάρτηση στο X, πριν από λίγο, ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για όλα όσα έζησε και όλα όσα έρχονται στο μέλλον.

«Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός, αφού πέτυχα πράγματα με τη Mercedes που μπορούσα μόνο να ονειρευτώ ως παιδί και τώρα έχω την ευκαιρία να εκπληρώσω ένα άλλο παιδικό όνειρο, να οδηγήσω μία κόκκινη Ferrari.

»Η Mercedes ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου από τότε που ήμουν 13 ετών, οπότε αυτή η απόφαση ήταν η πιο δύσκολη που χρειάστηκε να πάρω ποτέ. Είμαι απίστευτα περήφανος για όλα όσα πετύχαμε μαζί και είμαι πολύ ευγνώμων για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση όλων, με τους οποίους συνεργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά του Toto, για τη φιλία, την καθοδήγηση και τις οδηγίες του. Μαζί κερδίσαμε τίτλους, καταρρίψαμε ρεκόρ και γίναμε η πιο επιτυχημένη συνεργασία οδηγού-ομάδας στην ιστορία της F1. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τον Nikki που ήταν μεγάλος υποστηρικτής και που μου λείπει ακόμα καθημερινά» έγραψε ο Λιούις Χάμιλτον.

«Πρέπει επίσης να μοιραστώ την τεράστια εκτίμησή μου για όλο το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes-Benz και όλους στην εταιρεία στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο που με στήριξαν αυτά τα 26 χρόνια. Αλλά είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνω μια αλλαγή και να αντιμετωπίσω μια νέα πρόκληση. Θυμάμαι ακόμα το συναίσθημα, όταν έκανα ένα άλμα στο άγνωστο, όταν μπήκα για πρώτη φορά στη Mercedes το 2013. Ξέρω ότι κάποιοι δεν το καταλάβαιναν εκείνη την εποχή, αλλά είχα δίκιο που έκανα την κίνηση τότε και είναι η αίσθηση που έχω ξανά τώρα. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι μπορώ να καταφέρω με αυτή τη νέα ευκαιρία και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί.

»Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν σκέφτομαι το 2025. Εστιάζω στην επερχόμενη σεζόν και να επιστρέψω με τη Mercedes. Είμαι πιο fit και συγκεντρωμένος από ποτέ και θέλω να βοηθήσω τη Mercedes να κερδίσει για άλλη μια φορά. Είμαι 100% αφοσιωμένος στη δουλειά που πρέπει να κάνω και αποφασισμένος να λήξω τη συνεργασία μου με την ομάδα στα ύψη.

Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, όλοι με υψώσατε (στα ουράνια) καθώς κυνηγώ τα όνειρά μου και ελπίζω να συνεχίσω να σας κάνω περήφανους. Όπως πάντα, σας στέλνω την αγάπη και τη θετική μου ενέργεια» έγραψε κλείνοντας το μήνυμά του ο Λιούις Χάμιλτον.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.



But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.



I… pic.twitter.com/ysie0XxAFe