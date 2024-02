Λιούις Χάμιλτον: Η Mercedes επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί στα τέλη του 2024

Η Mercedes επιβεβαίωσε ότι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Λιούις Χάμιλτον θα αποχωρήσει στα τέλη του 2024.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 Λιούις Χάμιλτον αναμένεται να ενταχθεί στην ιταλική ομάδα Ferrari. Ο 39χρονος Χάμιλτον υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τη Mercedes για τις σεζόν 2024 και 2025 μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο, φαίνεται ότι το συμβόλαιό του περιείχε ρήτρα διακοπής μετά από ένα χρόνο, την οποία ο Βρετανός επέλεξε να ενεργοποιήσει.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Mercedes για το «διαζύγιό» της με τον Χάμιλτον ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη Ferrari για την έναρξη της συνεργασίας τους από το 2025.

Πρώτη η γερμανική ομάδα, με ένα tweet ανακοίνωσε τη λήξη του συμβολαίου της με τον Βρετανό πιλότο, στα τέλη της σεζόν του 2024. «Οι δρόμοι της Mercedes-AMG Petronas F1 Team και του Λιούις Χάμιλτον θα χωρίσουν στα τέλη της σεζόν του 2024.

Ο Λιούις Χάμιλτον ενεργοποίησε την δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο που ανακοινώθηκε πέρυσι», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση της Mercedes που βλέπει τον Βρετανό να αποχωρεί απ’ το τιμόνι της μετά από 11 χρόνια και 6 τίτλους παγκόσμιου πρωταθλητή κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH