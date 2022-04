Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Επιβλητική νίκη με 4-0 στο Άνφιλντ - Χωρίς Ρονάλντο το ματς

Η Λίβερπουλ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επικράτησε με το εμφατικό 4-0.

Με τους τρεις βαθμούς αυτούς, οι «κόκκινοι» ανέβηκαν προσωρινά στο "ρετιρέ" της βαθμολογίας, βάζοντας ταυτόχρονα πίεση στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία υποδέχεται σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη την Μπράιτον στο "Ετιχαντ" κι έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει μόνη στην κορυφή.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Σίτι στον τελικό του Κυπέλλου, το περασμένο Σάββατο, οι "κόκκινοι" διεύρυναν το αήττητο εντός έδρας σερί τους απέναντι στη μεγάλη αντίπαλό τους σε 7 ματς (4-3-0), η οποία έχασε κι άλλο έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση της 4ης θέσης που οδηγεί στους ομίλους του Champions League.

Πρόσωπο του αγώνα ήταν αδιαμφισβήτητα ο Μο Σαλάχ, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μία ασίστ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μετά τον θρίαμβο της Λίβερπουλ δήλωσε: «Οι συμπαίκτες μου στην άμυνα και το κέντρο μου κάνουν την ζωή πιο... εύκολη, μας βοηθάνε να δημιουργήσουμε καταστάσεις. Όταν έχεις το μηδέν πίσω, όλα είναι πιο εύκολα. Θέλαμε να σκοράρουμε ένα γκολ, όταν το πετύχαμε είπαμε πάμε για το δεύτερο, μετά για το τρίτο. Ήταν μία εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα», είπε αρχικά.

Με δύο γκολ και μία ασίστ ο Μο Σαλάχ ήταν και χθες καθοριστικός - Φωτ.: ΕΡΑ

«Το έχω πει ξανά, θέλω να σκοράρω πολλά γκολ με την Λίβερπουλ. Κάποιες στιγμές έχεις κακή τύχη, αλλά το σημαντικότερο είναι να κερδίζει η ομάδα. Αν δεν κερδίζαμε δεν θα ήμουν χαρούμενος» πρόσθεσε.

Τέλος αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Λίβερπουλ επέστρεψε στην κορυφή είπε: «Ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Σίτι, δεν είναι εύκολο να χάσει βαθμούς. Πρέπει να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια μας, τα υπόλοιπα δεν είναι στο χέρι μας».

Χωρίς Ρονάλντο η αναμέτρηση

Σημειώνεται πως στο κρίσιμο ματς δεν αγωνίστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την απώλεια του νεογέννητου γιου του.

Παρόλα αυτά, οι φίλαθλοι του έστειλαν με το παρατεταμένο χειροκρότημά τους, το δικό τους «μήνυμα» συμπαράστασης.

Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης -συμβολική αναφορά στον αριθμό της φανέλας του- όπως είχε κανονιστεί πριν από το ματς στο Άνφιλντ, ο κόσμος όρθιος άρχισε να χειροκροτά, ενώ κάποιοι φίλαθλοι τραγουδούσαν το «You’ll Never Walk Alone», για τον επιθετικό της Γιουνάιτεντ και την οικογένειά του. Οι παίκτες και των δύο ομάδων φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια, για την απώλεια του 37χρονου.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf