Συγκινητική στιγμή: Το χειροκρότημα των φιλάθλων για συμπαράσταση στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει χειροκροτηθεί αμέτρητες φορές από φιλάθλους. Όμως, αυτό το χειροκρότημα συμπαράστασης, στις δύσκολες στιγμές που ζει ο Πορτογάλος ήταν ίσως το πιο συγκινητικό.

Ο σταρ του ποδοσφαίρου και η σύντροφός του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, ζουν δύσκολες στιγμές, μετά τον θάνατο του νεογέννητου γιου τους. Εξαιτίας της τραγωδίας, ο Ρονάλντο δεν έδωσε το παρών στο σημερινό ντέρμπι ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όμως, οι φίλαθλοι του έστειλαν με το παρατεταμένο χειροκρότημά τους το δικό τους «μήνυμα» συμπαράστασης.

Στο 7ο λεπτό- τον αριθμό της φανέλας του- όπως είχε κανονιστεί πριν από το ματς στο Άνφιλντ, ο κόσμος όρθιος άρχισε να χειροκροτά, ενώ κάποιοι φίλαθλοι τραγουδούσαν το «You’ll Never Walk Alone», για τον επιθετικό της Γιουνάιτεντ και την οικογένειά του. Οι παίκτες και των δύο ομάδων φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια, για την απώλεια του 37χρονου.

👏👏👏 A classy gesture from both Liverpool and Man United fans who briefly unite to pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family. #beINPL #LIVMUN Watch Now 👉 https://t.co/NRYe31nXnO pic.twitter.com/DzHiR7gfhM

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf