«Ο πόνος σου είναι πόνος μας»: Κύμα συμπαράστασης στον Κριστιάνο Ρονάλντο για τον γιο του

Τη συμπαράστασή τους στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε γνωστό ότι πέθανε το αγόρι από τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά του, εκφράζουν ποδοσφαιριστές και σύλλογοι σε όλο τον κόσμο.

Χθες, ο Πορτογάλος επιθετικός με την σύντροφό του ανακοίνωσαν τον θάνατο του νεογέννητου αγοριού τους, κατά την πρόωρη γέννα των διδύμων.

Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ βρισκόταν στον όγδοο μήνα εγκυμοσύνης της, με το ζευγάρι να έχει γνωστοποιήσει τον περασμένο Οκτώβριο ότι περίμεναν δίδυμα- ένα αγόρι κι ένα κορίτσι.

Αν και η γέννηση της κόρης τους, που έχει καλή υγεία, δίνει «λίγη ελπίδα και ευτυχία» και στους δύο γονείς -όπως δήλωσαν στην ανακοίνωσή τους- ο πόνος της απώλειας αποτελεί πραγματική τραγωδία για την οικογένεια του CR7.

Στην ανάρτηση ευχαριστούν επίσης το ιατρικό προσωπικό για την υποστήριξη που παρείχαν, ενώ ζητούν από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα που χρειάζονται αυτή την στιγμή.

Η ανακοίνωση των Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

«Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του μωρού μας. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει κάθε γονιός. Μόνο η γέννηση του κοριτσιού μας μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με λίγη ελπίδα και ευτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για όλη τη φροντίδα και την υποστήριξη που μας παρείχαν. Είμαστε συντετριμμένοι και ζητάμε ιδιωτικότητα σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή. Αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα»

Η μητέρα του Ρονάλντο, Ντολόρες Αβέιρο, απάντησε στον γιο της με ένα λυπημένο emoji, ενώ η αδελφή του, Κάτια Αβέιρο, σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε:

«Ο Θεός να φροντίζει για όλα και να ενισχύει την πορεία σου όλο και περισσότερο... Το αγγελούδι μας είναι ήδη στην αγκαλιά του πατέρα της και το κοριτσάκι μας που είναι εδώ δυνατό και γεμάτο υγεία θα μας διδάσκει όλο και περισσότερα ότι μόνο η αγάπη έχει σημασία..»

Κύμα συμπαράστασης από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, πολλοί ποδοσφαιριστές και σύλλογοι εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον 37χρονο επιθετικό, ανάμεσά τους η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, γράφοντας στα social media: «Ο πόνος σου είναι ο πόνος μας, Κριστιάνο. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου».

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

«Πολλή δύναμη, Κριστιάνο. Η οικογένεια της Σπόρτινγκ είναι μαζί σου», ανέφερε, από την πλευρά της, η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Muita força, @Cristiano 🙏 A família Sportinguista está convosco 💚 https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) April 18, 2022

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν επίσης ανάμεσα στις ομάδες που έστειλαν μήνυμα συμπαράστασης στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«H Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για το θάνατο ενός από τα παιδιά που περίμενε να υποδεχτεί στον κόσμο ο αγαπημένος μας Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ. Η Ρεάλ νιώθει και εκείνη τον πόνο όλης της οικογένειας και θέλει να τους στείλει όλη την αγάπη και τη στοργή της», ανέφερε σε ανακοίνωση.

«Όλοι στην Μάντσεστερ Σίτι στέλνουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια σε σένα και στην Τζορτζίνα», ήταν το μήνυμα της Σίτι, που τον κάλεσε να φανεί δυνατός και να βρει το κουράγιο να αντέξει αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. 💙 — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Συμπαράσταση προς την οικογένεια του Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν σπεύσει να εκφράσουν, επίσης, συμπαίκτες, πρώην συνεργάτες ή ακόμη και αντίπαλοί του, με χαρακτηριστικό εκείνο του Μάρκους Ράσφορντ, που τον χαρακτήρισε «αδερφό».

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

Αρκετοί άλλοι παίκτες όπως οι Νταβίντ ντε Χέα, Φελίπε Μέλο και Άλεξ Τέλες δημοσίευσαν καρδιές ως απάντηση στην ανάρτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον πρώην Πορτογάλο συμπαίκτη του στη Γιουβέντους, Αλβάρο Μοράτα, να ανεβάζει ένα emoji με τα χέρια σταυρωμένα σε προσευχή.

Τα μηνύματα συμπαράστασης προέρχονται και εκτός ποδοσφαίρου, αφού την θλίψη του για την απώλεια εξέφρασε και ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, Φάμπιο Κουαρταράρο, ο οποίος δημοσίευσε ένα emoji που κλαίει.

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ είχαν ανακοινώσει ότι περιμένουν δίδυμα, με μια τρυφερή φωτογραφία στο Instagram, όπου κρατούσαν το υπερηχογράφημα: «Με χαρά ανακοινώνουμε ότι περιμένουμε δίδυμα. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες αγάπη- ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε».

Τον Ιούνιο του 2017, ο Ρονάλντο είχε ανακοινώσει ότι απέκτησε τα δίδυμα Εύα και Ματέο μέσω παρένθετης μητέρας και ένα μήνα αργότερα με την Τζορτζίνα γνωστοποίησαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί ως ζευγάρι.

Η Αλάνα είναι σήμερα 3 ετών, ενώ ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει επίσης έναν γιο, τον Κριστιάνο Τζούνιορ, 11 ετών, που παίζει πλέον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2011, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η μητέρα του.