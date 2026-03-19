Κόπα Άφρικα: Ανετράπη η νίκη της Σενεγάλης και το Μαρόκο είναι κυπελλούχος Αφρικής

Δύο μήνες μετά τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, το Μαρόκο ανηκηρύχθηκε πρωταθλήτρια ομάδα του Κόπα Άφρικα, έπειτα από απόφαση της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), που ανέτρεψε τη νίκη της Σενεγάλης.

Η CAF ανακοίνωσε ότι η επιτροπή εφέσεων έκρινε πως η Σενεγάλη «θεωρείται ότι εγκατέλειψε τον τελικό», με αποτέλεσμα η αρχική της νίκη με 1-0 στην παράταση να μετατραπεί σε ήττα 3-0 στα χαρτιά υπέρ του Μαρόκου.

Η απόφαση βασίστηκε στο γεγονός ότι οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

🚨🇲🇦 BREAKING: Morocco have been announced as AFCON winners with final result overturned by CAF.



Senegal have been declared to have forfeited the match with Morocco declared 3-0 winners by official statement.



CAF statement tonight. ⤵️🇲🇦 pic.twitter.com/T27V28QDes — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Κόπα Άφρικα: Τι έγινε στον τελικό ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο

Αν και η ομάδα επέστρεψε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, η CAF έκρινε ότι η αποχώρηση αυτή συνιστά παράβαση των κανονισμών. Η Σενεγάλη ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) στην Ελβετία, ενώ δεν προτίθεται να επιστρέψει το κύπελλο.

Υπενθυμίζεται πως π τελικός διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου στο Ραμπάτ και σημαδεύτηκε από ένταση και επεισόδια. Οι παίκτες της Σενεγάλης, με πρωτοβουλία του προπονητή τους Πάπε Τιάου, αποχώρησαν για περίπου 15 λεπτά, ενώ φίλαθλοι προσπαθούσαν να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, μετά τον καταλογισμό του πέναλτι.

Τελικά, οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από παρέμβαση του πρώην άσου της Λίβερπουλ και νυν της Αλ-Νασρ Σάντιο Μανέ, και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ του Μαρόκου εκτέλεσε το πέναλτι με «αλά Πανένκα», όμως ο τερματοφύλακας Εντουάρ Μεντί απέκρουσε. Ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η Σενεγάλη πέτυχε το μοναδικό γκολ και κατέκτησε αρχικά το τρόπαιο.

Ωστόσο, η ένταση είχε ξεκινήσει νωρίτερα, όταν ακυρώθηκε γκολ της Σενεγάλης για φάουλ του Αμπντουλαγέ Σεκ στον Ασράφ Χακίμι, απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα, καθώς τα τηλεοπτικά ριπλέι έδειχναν ελάχιστη επαφή.

💥 ÚLTIMA HORA | Marruecos, campeón de la Copa África



😱 La Confederación Africana de Fútbol ha revocado el resultado de la final y ha declarado a Marruecos como campeón por el abandono del campo de Senegal (3-0)



📻 #PartidazoCOPEhttps://t.co/jnGof9FLp2 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 17, 2026

Κόπα Άφρικα: Οι αποφάσεις της CAF

Σε πρώτο βαθμό, η CAF είχε επιβάλει πρόστιμα άνω του 1 εκατ. δολαρίων και ποινές σε παίκτες και αξιωματούχους, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέλεσμα.

Στην έφεση, ωστόσο, επικαλέστηκε το άρθρο 82 των κανονισμών του τουρνουά, το οποίο προβλέπει ότι ομάδα που αποχωρεί από τον αγώνα χωρίς άδεια διαιτητή θεωρείται ηττημένη και αποκλείεται.

Η απόφαση αυτή ουσιαστικά υπερίσχυσε των αγωνιστικών αποφάσεων του διαιτητή, ενώ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες της Σενεγάλης.

Ο Πατέ Σισ δημοσίευσε φωτογραφίες με το τρόπαιο, σατιρίζοντας την απόφαση, ενώ ο Μουσά Νιακατέ έγραψε στο Instagram: «Ελάτε να το πάρετε! Είναι τρελοί!». Σε παρόμοιο ύφος, ο Ελ Χατζ Μαλίκ Ντιούφ σχολίασε: «Δεν είναι αυτό που περίμενα… αυτό δεν πάει πουθενά».

Με την απόφαση αυτή, το Μαρόκο κατακτά τον πρώτο τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής από το 1976, ενώ η Σενεγάλη χάνει το δεύτερο τρόπαιό της μέσα σε τρεις διοργανώσεις, μετά την κατάκτηση του 2021.

Η υπόθεση πλέον αναμένεται να συνεχιστεί σε δικαστικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από Euronews