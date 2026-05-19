ΠΟΥ: Εξετάζεται η χρήση πειραματικών εμβολίων για την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πειραματικών εμβολίων και θεραπειών για την αντιμετώπιση της νέας επιδημίας Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς αυξάνονται με ταχύ ρυθμό τα κρούσματα και οι θάνατοι.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 500 ύποπτα κρούσματα και 130 ύποπτοι θάνατοι από την έναρξη της επιδημίας, αριθμοί υπερδιπλάσιοι σε σχέση με εκείνους που είχαν ανακοινωθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα.

Η νέα έξαρση αποδίδεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ειδική τεχνική ομάδα εξετάζει ποια υποψήφια εμβόλια ή φαρμακευτικές αγωγές που βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην τρέχουσα κρίση.

Η επιδημία εντοπίζεται κυρίως στην επαρχία Ιτούρι, στα ανατολικά της χώρας, μία περιοχή που πλήττεται εδώ και χρόνια από ένοπλες συγκρούσεις και σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα υγείας.

Ο Δρ Μεσφίν Τεκλού Τεσέμα από τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC), που δραστηριοποιείται στην περιοχή, προειδοποίησε ότι τα γνωστά κρούσματα πιθανότατα αποτελούν «μόνο την κορυφή του παγόβουνου».

Όπως ανέφερε, υπάρχει σοβαρή έλλειψη βασικού προστατευτικού εξοπλισμού για γιατρούς και νοσηλευτές, όπως γάντια, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά.

«Ο Έμπολα είναι εξαιρετικά θανατηφόρος. Το συγκεκριμένο στέλεχος έχει ποσοστό θνητότητας 30% έως 50%, ακόμη και όταν υπάρχει περίθαλψη», δήλωσε.

Ο ίδιος προειδοποίησε επίσης ότι η εξάπλωση της νόσου στο γειτονικό Νότιο Σουδάν θεωρείται πλέον θέμα χρόνου λόγω των πορωδών συνόρων και της εξαιρετικά αδύναμης δημόσιας υγειονομικής υποδομής στην περιοχή.

Ανησυχία για τις ανεπαρκείς υποδομές

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η επιδημία ενδέχεται να χρειαστεί πολλούς μήνες ή ακόμη και χρόνια για να τεθεί υπό έλεγχο.

Η εκπρόσωπος του οργανισμού στην επαρχία Ιτούρι, Αν Ανσιά, δήλωσε από τη Γενεύη ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική λόγω της εξάπλωσης του ιού σε αστικές περιοχές, όπου η μετάδοση μπορεί να γίνει πολύ ταχύτερη.

Όπως ανέφερε, η εμφάνιση κρουσμάτων μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της υγείας ενισχύει τους φόβους για διασπορά μέσα σε νοσοκομεία και κλινικές.

Ο Τέντρος σημείωσε επίσης ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή.

«Σε μια επιδημία Έμπολα, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει μαζικός εκτοπισμός πληθυσμών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησε ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω της κατάρρευσης του συστήματος υγείας σε πολλές περιοχές του ανατολικού Κονγκό.

Η διεθνής ιατρική γραμματέας της MSF, Μαρία Γκεβάρα, δήλωσε ότι οι τοπικές κοινότητες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ελλείψεις σε βασική ιατρική περίθαλψη, ελονοσία, χολέρα και υψηλή μητρική θνησιμότητα. «Το σύστημα υγείας έχει ουσιαστικά καταρρεύσει», είπε.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη στείλει περισσότερους από 40 ειδικούς στην περιοχή, καθώς και 12 τόνους ιατρικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου προστατευτικού εξοπλισμού για το υγειονομικό προσωπικό.

Φόβοι για διασυνοριακή εξάπλωση

Οι αρχές στην Ουγκάντα έχουν ήδη λάβει προληπτικά μέτρα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν χειραψίες και αγκαλιές, ενώ ακυρώθηκαν και οι μεγάλες θρησκευτικές εκδηλώσεις της «Ημέρας των Μαρτύρων της Ουγκάντας», που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο ΠΟΥ συνέστησε εντατικούς ελέγχους στα σύνορα με το Κονγκό και την Ουγκάντα, χωρίς όμως να ζητήσει περιορισμούς σε ταξίδια ή εμπόριο.

Παρά ταύτα, ορισμένες χώρες, μεταξύ τους και οι ΗΠΑ, έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς σε ταξιδιώτες από τις πληγείσες περιοχές, ενώ η Ρουάντα έκλεισε τα σύνορά της με το Κονγκό.

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με σωματικά υγρά μολυσμένων ανθρώπων ή ζώων και προκαλεί συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εμετούς και αιμορραγίες.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η μέση θνητότητα του ιού φτάνει περίπου το 50%, αν και σε προηγούμενες επιδημίες έχει κυμανθεί από 25% έως και 90%.

Με πληροφορίες από Guardian

