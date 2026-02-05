Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα τα αθλήματα που θα δούμε φέτος

Με περίπου 94 χώρες να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένου της αποστολής των προσφύγων, ξεκινούν την Παρασκευή οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026, με τους αθλητές τους να διαγωνίζονται για τη διάκριση και την κατάκτηση μεταλλίου.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026 πραγματοποιούνται σε «Μιλάνο - Κόρτινα», ενώ φέτος στα αθλήματα εντάσσεται ένα καινούργιο και πιο συγκεκριμένα η «Χιονοδρομία Βουνού».

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ποια αθλήματα θα δούμε φέτος

Τα αθλήματα που θα πραγματοποιηθούν, είναι τα παρακάτω:

Χιονοδρομικά

Αλπικό σκι (10)

Δίαθλο (11)

Χιονοδρομία αντοχής (12)

Ελεύθερο σκι (2)

Άλμα με σκι (6)

Βόρειο σύνθετο (3)

Χιονοσανίδα (11)

Χιονοδρομική Ανάβαση (3)

Ολισθητικά

Έλκηθρο (4)

Λουτζ (5)

Σκέλετον (3)

Παγοδρομίες

Καλλιτεχνική παγοδρομία (5)

Παγοδρομία ταχύτητας (14)

Παγοδρομία μικρής πίστας (14)

Χόκεϊ επί Πάγου (2)

Κέρλινγκ (3)

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ποια είναι η ελληνική αποστολή

Η Ελλάδα, στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές και αθλήτριες σε Δρόμους Αντοχής και Αλπικό Σκι.

Στους Δρόμους Αντοχής, ο Απόστολος Αγγέλης θα αγωνιστεί στα 20 χλμ (10 κλασική + 10 ελεύθερη τεχνική), στο Ατομικό Σπριντ Κλασικής Τεχνικής και στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής.

Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου θα συμμετάσχει στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής, ενώ η Νεφέλη Τίτα θα αγωνιστεί επίσης στα 10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής και στο Ομαδικό Σπριντ.

Στο Αλπικό Σκι, η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα λάβει μέρος στη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και στην Τεχνική Κατάβαση, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής θα αγωνιστεί στην Τεχνική Κατάβαση και θα είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης.

