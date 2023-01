Γιάννης Αντετοκούνμπο: Για τρίτη φορά αρχηγός στο NBA All Star Game

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι ένας εκ των δύο αρχηγών στο NBA All Star Game.

Ο Έλληνας σταρ του NBA θα συμμετάσχει για 7η συνεχόμενη χρονιά στη μεγάλη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ και μετά από τη σχετική ψηφοφορία επιλέχθηκε να είναι εκείνος που θα βρει τους συμπαίκτες του στην Team Giannis, ενώ στην άλλη πλευρά θα βρίσκεται ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο μεγάλος αγώνας του NBA All Star Game 2023 θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου στο Σολτ Λέικ Σίτι. Εκεί, Γιάννης Αντετοκούνμπο και ΛεΜπρον Τζέιμς θα κάνουν το draft για την ομάδα τους. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή των παικτών των δύο ομάδων θα μόλις λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία.

Οι αρχικές πεντάδες είναι μόνο γνωστές και απαρτίζονται από τους:

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis



TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am