Γιάννης Αντετοκούνμπο για χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου»

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του στη FIBA μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτος από συγκίνηση, χαρακτήρισε το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα ως «το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου».

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπέω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό» ανέφερε αρχικά.

Speechless. 🥹



This is what it means to play for your country.

Και συνέχισε: «Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο».

«Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ, μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα» κατέληξε.

«Να τι σημαίνει για τον Γιάννη. Μία από τις καλύτερες αθλητικές φωτογραφίες όλων των εποχών» σχολίασε η FIBA, αναρτώντας δύο φωτογραφίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δακρυσμένο και τυλιγμένο με την ελληνική σημαία.

What it means for Giannis. 🇬🇷



One of the greatest sports photos ever.

Από την πλευρά του, ο αδελφός του Γιάννη, Θανάσης Αντετοκούνμπο, τόνισε: «Δεν έχω να πω κάτι... Τρέμω! Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά, για όλους και για όσους δεν είναι εδώ. Είναι απίστευτο συναίσθημα, παίζω από το 2015 στην Εθνική και είναι η πρώτη φορά στο βάθρο».

«Ήμουν έναν χρόνο εκτός και τώρα παίρνω μετάλλιο με την Εθνική. Ο κόουτς Σπανούλης μας έδωσε κίνητρο, συνέχεια, μετά από 24 ώρες και το ματς με την Τουρκία που αδικήσαμε τους εαυτούς μας» πρόσθεσε.

«Σβήσαμε τα πάντα, κάναμε reset και τα δώσαμε όλα σήμερα. Ήμασταν οι δύο ομάδες που βελτιωθήκαμε στη διάρκεια του τουρνουά. Δείξαμε πόσο το θέλαμε από την πρώτη στιγμή. Βουτούσαμε για τις μπάλες, παίζαμε στο όριο του φάουλ, όλοι μας» ανέφερε, επίσης, στις δηλώσεις του.