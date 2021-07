Μετά το Όσκαρ, τα Grammy και τις Χρυσές Σφαίρες η Lady Gaga διεκδικεί και Ολυμπιακό μετάλλιο; Η απάντηση βέβαια είναι «όχι», αλλά οι φαν της την βλέπουν παντού.

Κάπως έτσι έγινε viral η φωτογραφία μιας αθλήτριας από την Ιορδανία, που μετείχε στους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο. Η Τζουλιάν Αλ-Σαντέκ αγωνίστηκε στο ταε κβον ντο και στο πρόσωπό της οι φαν της Lady Gaga είδαν μία «σωσία» της σταρ.

«Γιατί είναι η Lady Gaga στους Ολυμπιακούς αγώνες», ήταν η ανάρτηση στον λογαριασμό φαν της τραγουδίστριας και ηθοποιού που έχει πάνω από 500.000 followers, με φωτογραφία της 26χρονης αθλήτριας από την Ιορδανία.

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn

«Τραγουδίστρια, ηθοποιός, ακτιβίστρια και τώρα αθλήτρια των Ολυμπιακών αγώνων! Η Lady Gaga πραγματικά τα κάνει όλα», έγραψε κάποιος άλλος αστειευόμενος.

«Αυτή είναι η Lady Gaga στους Ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο και κανείς δεν μπορεί να με πείσει για το αντίθετο», ήταν μία άλλη ανάρτηση για το θέμα.

this is Lady Gaga at the Tokyo Olympics and no one can convince me otherwise pic.twitter.com/Qw8aOCmCrh