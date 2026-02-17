ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσία-Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες στη Γενεύη - Χαρακτηρίστηκαν «τεταμένες»

Αγκάθι για τις συνομιλίες φαίνεται ότι αποτελεί το Ντονμπάς

Φωτ. ΕΡΑ
Ολοκληρώθηκαν οι σημερινές συνομιλίες που διεξήχθησαν στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ενώ πρόκειται να συνεχιστούν και αύριο.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν στόχο την εξεύρεση μιας λύσης έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, και χαρακτηρίστηκαν «πολύ τεταμένες», σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία.

Οι «τεταμένες» συνομιλίες Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις «ήταν πολύ τεταμένες. Κράτησαν έξι ώρες. Τώρα τελείωσαν. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν αύριο» Τετάρτη, εξήγησε στους δημοσιογράφους η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι τρεις αντιπροσωπείες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο InterContinental. Στη Γενεύη βρίσκονταν και «σύμβουλοι» τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας. Νωρίτερα, μια ιταλική κυβερνητική πηγή είχε δηλώσει ότι προβλέπονταν «συνομιλίες μεταξύ των συμβούλων (…) και των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων».

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία διευκρίνιση για το θέμα αυτό.

Αναφορικά με τις συζητήσεις μεταξύ των Ρώσων, των Ουκρανών και των Αμερικανών, ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ είπε ότι στην ατζέντα βρίσκονται «θέματα ασφαλείας και ανθρωπιστικά», σημειώνοντας ότι δεν έχει «υπερβολικές προσδοκίες».

Οι διαπραγματευτές εργάζονται με βάση το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα τη χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση. Αγκάθι για τις συνομιλίες φαίνεται ωστόσο ότι αποτελεί η τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης στην ανατολική Ουκρανία.

