Eurobasket 2025: Τα σενάρια για την τελική κατάταξη στης Εθνικής στον όμιλο

Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την πρώτη της ήττα στo Eurobsasket 2025, από τη Βοσνία, ενώ στο τελευταίο ματς της ημέρας για τον 3ο όμιλο, η Ιταλία νίκησε την Ισπανία και την έβαλε σε τεράστιους μπελάδες για την θέση στην οποία θα τερματίσει στον όμιλο της.
Η γαλανόλευκη που έχει ήδη προκριθεί στους «16» κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια της για την πρώτη θέση. Με νίκη επί της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική, η Εθνική κατακτά την πρώτη θέση. Η τελική κατάταξη της Εθνικής θα επηρεάσει και τις διασταυρώσεις της έως τα ημιτελικά.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
- 15:00, Βοσνία – Γεωργία
- 18:15, Ιταλία – Κύπρος
- 21:30, Ισπανία – Ελλάδα
Η βαθμολογία
- Ελλάδα 3-1 ρεκόρ
- Ιταλία 3-1
- Ισπανία 2-2
- Γεωργία 2-2
- Βοσνία 2-2
- Κύπρος 0-4
Εθνική Ελλάδος: Τα σενάρια πρόκρισης
Η Εθνική θα τερματίσει 1η εάν:
- Νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική οτιδήποτε και αν γίνει στα άλλα ματς.
Η Εθνική θα τερματίσει 2η εάν:
- Χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
Η Εθνική θα τερματίσει 3η εάν:
- Χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.
Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν:
- Χάσει από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία τη Γεωργία.
- Χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.