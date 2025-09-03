ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Eurobasket 2025: Τα σενάρια για την τελική κατάταξη στης Εθνικής στον όμιλο

Υπό προϋποθέσεις η Εθνική Ελλάδος τερματίζει από πρώτη μέχρι και τέταρτη στον όμιλό της

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την πρώτη της ήττα στo Eurobsasket 2025, από τη Βοσνία, ενώ στο τελευταίο ματς της ημέρας για τον 3ο όμιλο, η Ιταλία νίκησε την Ισπανία και την έβαλε σε τεράστιους μπελάδες για την θέση στην οποία θα τερματίσει στον όμιλο της.

Η γαλανόλευκη που έχει ήδη προκριθεί στους «16» κρατά ακόμη την τύχη στα χέρια της για την πρώτη θέση. Με νίκη επί της Ισπανίας την τελευταία αγωνιστική, η Εθνική κατακτά την πρώτη θέση. Η τελική κατάταξη της Εθνικής θα επηρεάσει και τις διασταυρώσεις της έως τα ημιτελικά.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

  • 15:00, Βοσνία – Γεωργία
  • 18:15, Ιταλία – Κύπρος
  • 21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Η βαθμολογία 

  1. Ελλάδα 3-1 ρεκόρ
  2. Ιταλία 3-1
  3. Ισπανία 2-2
  4. Γεωργία 2-2
  5. Βοσνία 2-2
  6. Κύπρος 0-4

Εθνική Ελλάδος: Τα σενάρια πρόκρισης

Η Εθνική θα τερματίσει 1η εάν:

  • Νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική οτιδήποτε και αν γίνει στα άλλα ματς.

Η Εθνική θα τερματίσει 2η εάν:

  • Χάσει από την Ισπανία έως 27 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

Η Εθνική θα τερματίσει 3η εάν:

  • Χάσει από την Ισπανία με τουλάχιστον 28 πόντους διαφορά, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Γεωργία την Βοσνία.

Η Εθνική θα τερματίσει 4η εάν:

  1. Χάσει από την Ισπανία, νικήσει η Ιταλία την Κύπρο και η Βοσνία τη Γεωργία.
  2. Χάσει από την Ισπανία, χάσει η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία.
LIFO NEWSROOM
 
 