EuroBasket 2025: Ηττήθηκε η Εθνική από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με 77-80

Η απουσία Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη και οι αδυναμίες που εκμεταλλεύτηκαν οι Βόσνιοι

Ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Βασίλης Σπανούλης / Φωτ.: Eurokinissi
Η Εθνική ηττήθηκε στο EuroBasket 2025 από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με τελικό σκορ 77-80.

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, η Ελλάδα παρατάχθηκε με δέκα παίκτες απέναντι στη Βοσνία. Αν και προηγήθηκε ακόμη και με 13 πόντους διαφορά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 80-77.

Μέχρι στο 34-21 του 12′ η Ελλάδα είχε 9/13 δίποντα, 5/12 τρίποντα και 9 ασίστ (5 του Σλούκα). Παρόλα αυτά, η αδυναμία για διάρκεια σε άμυνα και επίθεση δεν εξασφάλισαν από νωρίς ένα ισχυρό προβάδισμα. Κάθε φορά όμως, που η ομάδα ανακτούσε τον ρυθμό της, οι Βόσνιοι απαντούσαν εκμεταλλευόμενοι τα λάθη και τις βεβιασμένες επιλογές των Ελλήνων.

Το αποτέλεσμα ήταν, η Βοσνία να προσπεράσει 39-34 με επιμέρους 18-0 μόλις σε 5,5 λεπτά, διατηρώντας την υπεροχή τους στον αγώνα.

Πλέον, η ομάδα επικεντρώνεται στον «τελικό» για την πρώτη θέση, κόντρα στην Ισπανία.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

 
