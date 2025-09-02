ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EuroBasket: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκη ο αγώνας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη - Παρουσίασαν ενοχλήσεις

Με 10 παίκτες η Εθνική στον αγώνα

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη εκτός εξελίσσεται ο αγώνας της Ελλάδας απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο EuroBasket, μετά από ενοχλήσεις που παρουσίασαν.

Μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η συμμετοχή του σταρ των Μιλγουόκι θεωρούνταν αμφίβολη. Ο προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, και το υπόλοιπο επιτελείο αποφάσισαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μείνει εκτός από τον αγώνα για να μην επιβαρυνθεί.

Νωρίτερα, η ΕΟΚ ενημέρωσε ότι από τον συγκεκριμένο αγώνα θα απείχε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η Εθνική πήγε στον αγώνα με 10άδα.

Οι 10 παίκτες που αγωνίζονται: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

Η Εθνική κέρδισε Ιταλία, Κύπρο, Γεωργία και τώρα προσβλέπει στην πρώτη θέση στον όμιλο.

