Eurobasket 2025: Η Εθνική χόρεψε το παραδοσιακό «συρτάκι» μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Η Ελλάδα είναι στο βάθρο του Eurobasket 2025 και οι παίκτες πανηγύρισαν το μετάλλιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Η Εθνική επέστρεψε στην ελίτ της Ευρώπης, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, μετά από ένα ματς-θρίλερ κόντρα στη Φινλανδία (92-89) και έγραψε ιστορία. 

Η κόρνα της λήξης έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς με συγκινητικές εικόνες να εκτυλίσσονται στο παρκέ της Arena Riga και τους παίκτες να ξεσπούν σε δάκρυα χαράς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγκάλιασε αμέσως τα αδέλφια του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ακολούθησε το παραδοσιακό «συρτάκι» από τους διεθνείς παίκτες, οι οποίοι έγραψαν τον ιδανικό επίλογο.

Η βιτρίνα της τροπαιοθήκης της Εθνικής Ανδρών άνοιξε και πάλι μετά από 16 χρόνια αναμονής, προσθέτοντας το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket 2025. Το κίνητρο της «γαλανόλευκης» ήταν μεγάλο και αποτυπώθηκε στο παρκέ στον σημερινό «μικρό» τελικό της διοργάνωσης με τη Φινλανδία, της οποίας έκαμψε την αντίσταση με 92-89.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε τα έξι μετάλλια σε Eurobasket (χρυσά το 1987 και 2005, ασημένιο το 1989 και χάλκινα το 1949, το 2009 και 2025).

Η διάρκεια στην άμυνα, που... εξαφάνισε την απειλή του ΝΒΑερ, Λάουρι Μάρκανεν τουλάχιστον μέχρι το 30', η ευστοχία από τα 6,75, που έλειψε από το κρίσιμο ματς με την Τουρκία και η επαναφορά του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, απλοποίησαν το έργο της Εθνικής για 36', καθώς στο τελευταίο τετράλεπτο και από το +17 (81-64) κινδύνευσε να χάσει τα πάντα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα εξασφάλισε από το ημίχρονο μία διαφορά 14 πόντων (48-34) και με τρίποντες-ενέσεις έσβηνε κάθε προσπάθεια ανατροπής των αντιπάλων, μέχρι το 36', όταν οι Φιλανδοί έτρεξαν επιμέρους σκορ 9-25 και στα 5'' πριν τη λήξη βρέθηκαν στο -1 (90-89), μετά από 2/3 εύστοχες βολές του Βάλτονεν.

Ο τελευταίος αστόχησε στην τελευταία με τον Γιάντουνεν να παίρνει το ριμπάουντ, αλλά να αστοχεί εξ επαφής και στη συνέχεια να κάνει φάουλ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος διαμόρφωσε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας το τελικό σκορ, καθώς ο Γιάντουνεν αστόχησε στο τρίποντο της ισοφάρισης σχεδόν από το κέντρο του παρκέ. 

Με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ τελείωσε τον αγώνα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ 20 πόντους με 5/9 τρίποντα συμπλήρωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και 15 με 4/10 πρόσθεσε ο Τολιόπουλος. 

Στο «αντίο» του στην Εθνική Ανδρών, ο Κώστας Σλούκας έμεινε στο παρκέ για 30 λεπτά με απολογισμό 7 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα. 

Από τη Φινλανδία, που για πρώτη φορά στην Ιστορία της τερμάτισε στην 4η θέση σε Eurobasket, ξεχώρισε ο... σβηστός για τρία δεκάλεπτα, Λάουρι Μάρκανεν, με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 18 πρόσθεσε ο Ελίας Βάλτονεν. «Πληγή» για το σύνολο του Ελίας Τουόβι τα τρίποντα, όπου μέτρησε 13/39.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

 
