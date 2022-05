Έιντριαν Πέιν: Δολοφονήθηκε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού - Συνελήφθη ο δράστης

Σοκ στο χώρο του μπάσκετ έχει προκαλέσει η τραγική είδηση του θανάτου του μπασκετομπολίστα Έιντριαν Πέιν σε ηλικία 31 ετών, με τα νέα στοιχεία να αναφέρουν πως πρόκειται για δολοφονία, όπως μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Έιντριαν Πέιν πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι της Φλόριντα έδωσε επίσημα πλέον το απόγευμα της Δευτέρας (9/5) τα στοιχεία για τη δολοφονία του 31χρονου αθλητή σε προάστιο του Ορλάντο, επισημαίνοντας πως έχει συλληφθεί ο δράστης.

«Ο δράστης του πυροβολισμού, ο οποίος αναγνωρίσθηκε ως ο Λόρενς Ντόριτι με ημερομηνία γέννησης την 17η Φεβρουαρίου του 1993, έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί από τους ντετέκτιβς. Ο Ντόριτι συνελήφθη με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κρατητήριο» αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η είδηση του θανάτου του Έιντριαν Πέιν αρχικά έγινε γνωστή μέσα από tweet"του πρώην NBAer Τζάρεντ Σάλιντζερ.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Λίγο αργότερα ο δημοσιογράφος Κρις Σολάρι με έδρα το Ντιτρόιτ με δικό του tweet ανέφερε μετέδωσε επίσης τη θλιβερή είδηση.

Details from the Orange County Sheriff’s office in Orlando, Florida. Former MSU star Adreian Payne was shot early Sunday morning and pronounced dead at a local hospital. pic.twitter.com/HM3mO4Psc0 — Chris Solari (@chrissolari) May 9, 2022

Η ιστοσελίδα Detroit Free Press δήλωσε στη συνέχεια πως έχει επιβεβαιώσει το θάνατο του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 1991.

UPDATE: The Orange County Sheriff's Office in Florida confirmed Payne was shot and killed early Monday morning in Orlando. Deputies arrested a suspect in the shooting, 29-year-old Lawrence Dority, at the scene on a warrant for first-degree murder. https://t.co/BCuOZSZ8op — Detroit Free Press (@freep) May 9, 2022

Ο Έιντριαν Πέιν μέτρησε δύο θητείες στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το 2018 και το 2019 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και ένα Κύπελλο Ελλάδας με την πράσινη φανέλα. Φόρεσε τη φανέλα των Ατλάντα Χοκς (2014-15), των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (2015-17), των Ορλάντο Μάτζικ (2017-18) στο ΝΒΑ.

Πριν από λίγες μέρες είχε πανηγυρίσει το νταμπλ στο Κατάρ με την Αλ Σαντ, μαζί με τους Βασίλη Μπρατσιάκο - Ζήση Σαρικόπουλο και είχε γυρίσει πρόσφατα στην πατρίδα του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και Reuters