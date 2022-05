Νεκρός ο 31χρονος μπασκετμπολίστας Έιντριαν Πέιν - Είχε παίξει τον Παναθηναϊκό

Ο μπασκετμπολίστας Έιντριαν Πέιν έχασε τη ζωή του σε ηλικία 31 ετών, όπως επιβεβαιώνει ο συμπαίκτης του Τζάρεντ Σούλινγκερ και μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ο Πέιν είχε γίνει draft στο NBA το 2014 με τους Atlanta Hawks και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ με τις φανέλες των Hawks, Minnesota Timberwolves και Orlando Magic.

Είχε περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα, παίζοντας στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με τους «πράσινους» είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2018 και το κύπελο το 2019.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne