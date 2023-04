Craig Breen: Νεκρός ο 33χρονος οδηγός ράλλυ μετά από τροχαίο σε δοκιμαστικά

​Νεκρός σε ηλικία 33 ετών ο οδηγός ράλλυ, Craig Breen, μετά από ανατροπή του οχήματός του κατά τη διάρκεια δοκιμών της ομάδας του, Hyundai, για επερχόμενο αγώνα στην Κροατία.

Ο συνοδηγός του, James Fulton, βγήκε σώος από το όχημα, αλλά ο Breen τραυματίστηκε σοβαρά και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ομάδα επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου του, με σύντομη ανακοίνωση. «Η Hyundai Motorsport με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνει ότι ο οδηγός Craig Breen έχασε σήμερα τη ζωή του μετά από ατύχημα κατά τη διάρκεια των δοκιμών πριν από τον αγώνα για το Ράλλυ Κροατίας».

Εξέφρασε, δε, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους πολλούς φαν του 33χρονου.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) δήλωσε «σοκαρισμένο» από την ξαφνική είδηση του θανάτου του Craig Breen. «Οι σκέψεις μας και τα συλλυπητήριά μας με την οικογένεια και τους φίλους του Craig σε αυτά την τόσο λυπηρή στιγμή».

Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), Mohammed Ben Sulayem, εξέφρασε, επίσης, τα συλλυπητήριά του. «Εκ μέρους της FIA, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Craig Breen μετά το θάνατό του κατά τη διάρκεια ατυχήματος σε ιδιωτικές δοκιμές στην Κροατία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του και την κοινότητα του ράλλυ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

