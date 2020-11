Ένα σοβαρότατο ατύχημα προκάλεσε συναγερμό στο Grand Prix της Formula 1 στο Μπαχρέιν, δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση.

Ο Γάλλος πιλότος της Haas Ρομέν Γκροζάν ολίσθησε με το όχημα του στον πρώτο κιόλας γύρο, βγαίνοντας εκτός πίστας. Το αυτοκίνητο του κόπηκε στα δύο και τυλίχτηκε στις φλόγες, αλλά ο ίδιος κατάφερε να βγει ζωντανός μετά από 32 δευτερόλεπτα μέσα στη φωτιά.

Ο 34χρονος βγήκε με το κράνος του καμένο. Λίγο αργότερα, και ενώ επικρατούσε ανησυχία για την τύχη του, οι κάμερες τον κατέγραψαν να μιλά με τον γιατρό του αγώνα. Έδειχνε να κουτσαίνει αλλά εκ πρώτης όψεως δεν έφερε κάποιον άλλον εξωτερικό τραυματισμό.

Τα μέλη των υπόλοιπων ομάδων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν είδαν πως ο πιλότος βγήκε ζωντανός από το όχημα του. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, το ατύχημα συνέβη δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα:

Ο Γάλλος μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο, για να διακομιστεί σε κοντινό νοσοκομείο για εξετάσεις. Ο επίσημος λογαριασμός της F1 έδωσε συγχαρητήρια στο ιατρικό προσωπικό του Μπαχρέιν που επέδειξε ταχύτατα αντανακλαστικά.

STEINER: "Romain is doing okay, I don't want to make a medical comment but he had light burns on his hands and ankles. Obviously he's shaken... I want to thank the rescue crews who are very quick. The marshals and FIA people they did a great job, it was scary"#BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/lWbZd17ynw