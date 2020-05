Ο Γιουσέιν Μπολτ πρόσθεσε έναν ακόμη «τίτλο» στο βιογραφικό του: έγινε πατέρας.

Η σύντροφος του ταχύτερου ανθρώπου στην ιστορία, η Κάσι Μπένετ, έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι. Οι δυο τους είχαν ανακοινώσει μέσω Instagram τα νέα της εγκυμοσύνης, τον Ιανουάριο.

Ο Μπολτ δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής κάποια ανάρτηση στα social media για την «άφιξη» του παιδιού του, αλλά ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, συνεχάρη το ζευγάρι μέσω του Twitter.

Congratulations to our sprint legend Usain Bolt (@usainbolt) and Kasi Bennett on the arrival of their baby girl! pic.twitter.com/bheXPgU7Qd