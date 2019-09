H Εθνική Μπάσκετ γνώρισε την ήττα απέναντι στη Βραζιλία στον δεύτερο της αγώνα στο Μουντομπάσκετ της Κίνας και πλέον χρειάζεται οπωσδήποτε νίκη στον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο.

Αν και προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με δέκα πόντους διαφορά, στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική δεν είχε καλή απόδοση και ηττήθηκε από την ανώτερη Βραζιλία. Το καθοριστικό καλάθι για τους Βραζιλιάνους σημειώθηκε 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Στη συνέχεια με αλλεπάλληλες βολές διαμορφώθηκε το τελικό 79-78.

Η Εθνική καλείται πλέον να αντιμετωπίσει την πρώτη κρίση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας, από τη στιγμή που η Βραζιλία ολοκλήρωσε το comeback στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το 2/2 στον ΣΤ' όμιλο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση, υποχρεώνοντας την Ελλάδα να διεκδικήσει τη συμμετοχή στους «16» στον «τελικό» με τους Νεοζηλανδούς.

