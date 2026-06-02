Ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά: Σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ - Διασπάται η Νέα Αριστερά, διαλύεται και το κόμμα «Κόσμος»

Προς διάλυση οδεύει η Νέα Αριστερά, καθώς σήμερα 7 από τους 11 βουλευτές της αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν.

Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Εφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Χουσεϊν Ζεϊμπέκ, σύμφωνα με το Mega.

Οι άνωθεν αποχωρήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να παύει να υφίσταται ως Κοινοβουλευτική Ομάδα η Νέα Αριστερά.

Οι εναπομείναντες βουλευτές- Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Σία Αναγνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας- αναμένεται να παραμείνουν και να επιδιώξουν τη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου συμμαχιών εντός της Αριστεράς, πιθανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχείς ζυμώσεις στην Κεντροαριστερά

Αναταράξεις στην Κεντροαριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ενώ λάδι στη φωτιά έπεσε μετά την παρέμβαση του Χάρη Δούκα, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ, προκαλώντας το αιχμηρό σχόλιο της Άννας Διαμαντοπούλου.

Τοπίο στην ομίχλη παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη Νέα Αριστερά αναμένονται οι ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών της.

«Η ΝΔ μπορεί να είναι, για παράδειγμα στο 25% και να μην παίρνει το μπόνους και να είμαστε εμείς εκεί κοντά- και τα δύο κόμματα- δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής» είναι η δήλωση του Χάρη Δούκα που βρέθηκε στο επίκεντρο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετεκλογική, υπό προϋποθέσεις συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ, με τον δήμαρχο Αθηναίων να επανέρχεται και να τοποθετείται εκ νέου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

«Η υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, στην οποία υπήρξαν και βασικός εισηγητής για απόρριψη κάθε μορφής και σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση».

Η τοποθέτηση Δούκα προκάλεσε τη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. «Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια, για δεύτερες εκλογές» ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.

«Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το. Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν και συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση» δήλωσε από τη δική της πλευρά η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Υπό μία έννοια ο δήμαρχος λέει- και καλά κάνει- τα αυτονόητα» δήλωσε ο πρώην υπουργός και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπαλάφας.

«Έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις» απάντησε από την πλευρά της η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Αποκαλυπτική πρόταση Δούκα για τον προθέσεων, να μην έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ώστε μετά να πάνε να κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας και όποτε γουστάρει κάποιος να φεύγει» σχολίασε η Σοφία Βούλτεψη.

«Όταν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ψάχνουν σενάρια συνεργασίας, ενώ ο Δούκας στεφανώνει τη συνεργασία με τον Τσίπρα, τότε δεν υπάρχει σενάριο συνεργασίας, αλλά συνεργασία δεδομένη» σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε κρίση ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται και το κόμμα «Κόσμος»

Πάντως, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, αντιμέτωποι με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της βρίσκεται η Κουμουνδούρου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια» σημειώνει ο Παύλος Πολάκης.

«Προφανώς και η επιστροφή του κ. Τσίπρα με ένα νέο κόμμα θα δημιουργούσε αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο. Δεν νιώθει κάποιος- δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι και πολιτική τοποθέτηση- ότι βρισκόμαστε διαφορετικά, ότι έχουμε ένα αντίπαλο πρόγραμμα» σημείωσε η αναπληρώτρια γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά.

«Δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί, να αναστείλει τις εργασίες του» απάντησε από την πλευρά της η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης, ο ιδρυτής και γραμματέας του Κόσμου, Πέτρος Κόκκαλης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση που κατείχε, καθώς και την αποχώρησή του από το εγχείρημα.

