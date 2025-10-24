Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε Δούκα για Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση του Μνημείου»

Απάντηση στον Χάρη Δούκας εξέδωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη, επισημαίνοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση του Μνημείου».

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά από όσα διαμείφθηκαν στον δημόσιο διάλογο, επισημαίνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα πράξει ό,τι απαιτείται για αυτό και δεν πρόκειται να επανέλθει σε αυτή τη συζήτηση» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, αντιδρώντας στην απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αναθέσει την καθαριότητα του χώρου σε ιδιώτες.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ιδιώτες. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, σχολίασε αναφορικά με τις δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα που ευχήθηκε καλή τύχη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια: «Καταρχάς ξεκινάω από το “καλή τύχη”. Το “καλή τύχη” νομίζω ο κ. Δούκας χρειάζεται να το απευθύνει στους δημότες της Αθήνας και σε όσους κυκλοφορούμε στην Αθήνα από την ημέρα εκλογής του και μετά, μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Υπενθυμίζεται πως η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν “η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση”, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα. Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί. Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η υπόθεση αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των αρμοδιοτήτων μεταξύ δήμων και υπουργείων, αλλά και το ευρύτερο θέμα των αναθέσεων σε ιδιώτες για υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα.

