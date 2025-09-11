Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ. Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στο αμερικανικό LNG.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ και τόνισε ότι η Ελλάδα, με τις υποδομές που αναπτύσσει, μετεξελίσσεται σε κόμβο ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη: «Εξάγουμε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, είμαστε μεγάλος κόμβος εισαγωγής–εξαγωγής φυσικού αερίου, παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή». Ειδική αναφορά έγινε στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη τη σημασία ενός άξονα Αλεξανδρούπολη–Οδησσός, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Στην έναρξη του τετ-α-τετ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου και εξέφρασε αποτροπιασμό για τη δολοφονία του Charlie Kirk, υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπέργκαμ μετέφερε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα δεσμευμένες να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό», επισημαίνοντας τις μεγάλες επενδύσεις στο LNG. Αναφέρθηκε στον διάδρομο Βορρά–Νότου, στις προοπτικές συμμετοχής ελληνικών εταιρειών και στον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας.

