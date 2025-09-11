ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ενέργεια – Στο τραπέζι LNG, διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, GREGY), ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και ο άξονας Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ. Σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση, επιβεβαιώθηκε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στο αμερικανικό LNG.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ και τόνισε ότι η Ελλάδα, με τις υποδομές που αναπτύσσει, μετεξελίσσεται σε κόμβο ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη: «Εξάγουμε φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, είμαστε μεγάλος κόμβος εισαγωγής–εξαγωγής φυσικού αερίου, παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή». Ειδική αναφορά έγινε στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη τη σημασία ενός άξονα Αλεξανδρούπολη–Οδησσός, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Στην έναρξη του τετ-α-τετ, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου και εξέφρασε αποτροπιασμό για τη δολοφονία του Charlie Kirk, υπογραμμίζοντας ότι «η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία».

Από την πλευρά του, ο κ. Μπέργκαμ μετέφερε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Τραμπ για εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας και σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «απόλυτα δεσμευμένες να αντικαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό», επισημαίνοντας τις μεγάλες επενδύσεις στο LNG. Αναφέρθηκε στον διάδρομο Βορρά–Νότου, στις προοπτικές συμμετοχής ελληνικών εταιρειών και στον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας.

Τα βασικά σημεία της συνάντησης

  • Επιβεβαίωση άριστων ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
  • Εμβάθυνση συνεργασίας στην ενέργεια με έμφαση στο LNG.
  • Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος σε Αν. Μεσόγειο και ΝΑ Ευρώπη.
  • Προώθηση έργων Great Sea Interconnector & GREGY Interconnector.
  • Συζήτηση για άξονα Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.
  • Ελληνική ναυτιλία στον πυρήνα της εφοδιαστικής LNG.
  • Δέσμευση ΗΠΑ για υποκατάσταση ρωσικού αερίου με αμερικανικό.

Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Πολιτική / Κασσελάκης για Τσίπρα: «Όλο αυτό το πράγμα είναι μια γελοιότητα»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε την πρόσφατη ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς την «χωρίς δυναμική» και ξεκαθάρισε πως δεν θα συνεργαστεί μαζί του, στην περίπτωση δημιουργίας νέου κόμματος
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Πολιτική / Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία» – Όσα είπε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία και εξωτερική πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, απάντησε για οικονομία, Παιδεία, Υγεία, ελληνοτουρκικά και Παλαιστίνη, ενώ έστειλε μηνύματα για ακρίβεια, στεγαστικό και τη λειτουργία του κράτους
LIFO NEWSROOM
ΔΕΘ: οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Πολιτική / ΔΕΘ: Οι 4 μεταρρυθμίσεις σε παιδεία, υγεία ενέργεια, χωροταξία

Παιδεία, υγεία, ενέργεια και χωροταξία είναι οι τέσσερις μεταρρυθμίσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, οι οποίες ξεπερνούν «τους κυβερνητικούς κύκλους», όπως είπε και απαιτούν ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις.
LIFO NEWSROOM
 
 