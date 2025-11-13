Νέα δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου

Σημαντικό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, η οποία αποτυπώνει μικρές μεταβολές στα ποσοστά των κομμάτων και υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων.

Η μέτρηση, που πραγματοποιείται μετά τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες της κυβέρνησης, δείχνει βελτίωση στην εικόνα της ΝΔ αλλά και αξιοσημείωτες απώλειες για ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πρόθεση ψήφου: Διαφορά 13,3 μονάδων

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,3%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει 11%. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 8,6%, ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2% και το ΚΚΕ με 6,5%. Η Φωνή Λογικής φτάνει το 3,6%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 3,4%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει υψηλό, στο 19,6%.

Εκτίμηση ψήφου: Η ΝΔ ξεπερνά το 30%

Με αναγωγή επί των εγκύρων, η ΝΔ ανεβαίνει στο 30,2% και αυξάνει τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στις 16,5 μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 13,7% και η Ελληνική Λύση 10,7%. Η Πλεύση Ελευθερίας περιορίζεται στο 9%, με απώλεια σχεδόν δύο μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το ΚΚΕ φτάνει στο 8,1%, ενώ η Φωνή Λογικής στο 4,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 4,2% και το ΜέΡΑ25 στο 3,4%.

Καταλληλότητα για πρωθυπουργό

Στο ερώτημα της καταλληλότητας για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 29,1%, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%. Χαμηλότερα ποσοστά καταγράφουν τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα, ενώ η συχνότερη απάντηση παραμένει το «κανένας», με ποσοστό που ξεπερνά εκείνο του Μητσοτάκη.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις ενεργειακές συμφωνίες

Η έρευνα καταγράφει θετικό κλίμα γύρω από τις ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ στο Ζάππειο. Σχεδόν ένας στους δύο (48,9%) θεωρεί ότι τα deals ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, ενώ το 56,7% χαρακτηρίζει «πολύ» ή «αρκετά» σημαντική τη συμφωνία ΑΚΤΟΡ–ΔΕΠΑ με τη Venture Global για την προμήθεια αμερικανικού LNG.

Αντίστοιχα υψηλά είναι και τα ποσοστά για την αξιοποίηση του Ιονίου, με το 57,9% να εκτιμά ότι πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Συνολικά, το 54,5% θεωρεί πως οι πρόσφατες συμφωνίες και οι σχετικές επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σενάρια νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά

Στο υποθετικό ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 8,9% δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε «σίγουρα», ενώ συνολικά 21,1% αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο στήριξης.

Με βάση την κομματική προέλευση, ένας στους τρεις ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται θετικός, σε αντίθεση με επτά στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που το απορρίπτουν.

Αντίστοιχα, για το σενάριο νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, το 3,5% δηλώνει ότι θα τον ψήφιζε «σίγουρα» και άλλο ένα 16,9% το θεωρεί πιθανό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η χαμηλότερη πρόθεση στήριξης προέρχεται από τους ψηφοφόρους της ΝΔ (3,7%), ενώ μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Πλεύση Ελευθερίας και στον ΣΥΡΙΖΑ.