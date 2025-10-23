Δημοσκόπηση Pulse: Με οκτώ κόμματα η Βουλή - Αρνητικοί οι πολίτες σε κινήματα Τσίπρα, Σαμαρά

Το πολιτικό «αποτύπωμα» της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ότι παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε η νέα δημοσκόπηση της Pulse, που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Στη δημοσκόπηση Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15,5 μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, ενώ εάν αύριο γινόντουσαν εκλογές, τότε οκτώ κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή.

Ενδεικτικά, τα ποσοστά στη δημοσκόπηση Pulse, διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 29%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

ΚΚΕ: 9,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,5%

Φωνή Λογικής: 4%

ΜέΡΑ 25: 3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια και τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά

Το δείγμα των 1.112 ατόμων ανέφερε την «ακρίβεια» ως το κύριο πρόβλημά του, το ποσοστό της οποίας, κυρίως στις «πιο παραγωγικές ηλικίες», αγγίζει το 76 και 92% αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, το 84% την ψήφισε ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, ενώ ως προς τις ηλικιακές ομάδες διαμορφώνεται ως εξής:

76% πολύ σημαντικό στην ηλικιακή ομάδα 17-29

92% πολύ σημαντικό στην ηλικιακή ομάδα 30-44,

Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, το δείγμα της δημοσκόπησης Pulse εμφανίστηκε αρνητικό ως προς τη δημιουργία τους.

Ειδικότερα, στο ερώτημα για το «πώς θα αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», οι πολίτες ψήφισαν ως εξής:

11% θετικά

9% με ενδιαφέρον

12% ουδέτερα,

26% αδιάφορα

34% αρνητικά

8% δγ/δα

Αντίστοιχα, για το κόμμα Σαμαρά:

5% θετικά

7% με ενδιαφέρον

16% ουδέτερα

32% αδιάφορα

33% αρνητικά

7% δγ/δα

