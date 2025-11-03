ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Νέα δημοσκόπηση Alco: Στο 11,6 η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Υψηλό το ποσοστό των αναποφάσιστων - Το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση Facebook Twitter
0

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της στη νέα δημοσκόπηση της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στον Alpha.

Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη και την τέταρτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που διαμορφώνεται στο 21,5%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • ΝΔ: 23,3%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 5%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,7%
  • ΚΚΕ: 7,1%
  • Ελληνική Λύση: 8,9%
  • Νίκη: 2%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,4%
  • Νέα Αριστερά: 1,4%
  • Φωνή Λογικής: 3,4%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
  • Άλλο: 4,4%
  • Αναποφάσιστοι: 21,5%

Νέα δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση Facebook Twitter

 Από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα. 

Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την κρίση των θεσμών», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

  • Η κυβέρνηση: 34%
  • Όλα τα κόμματα εξίσου: 31%
  • Πρόσωπα που τους εκπροσωπούν: 18%
  • Υπερβολή σε ΜΜΕ/ ΜΚΔ: 12%

Στην ερώτηση: «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

  • Συμφωνώ: 39%
  • Διαφωνώ: 50%
  • ΔΞ/ΔΑ: 11%
Νέα δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση Facebook Twitter

Επόμενο ερώτημα είναι: «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;». Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:

Νέα δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση Facebook Twitter
 
 
Πολιτική

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας στο Μάτι

Πολιτική / ΠΑΣΟΚ: Ζητά αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης των θυμάτων και συγγενών της τραγωδίας στο Μάτι

Με πρωτοβουλία της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 