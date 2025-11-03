Νέα δημοσκόπηση Alco: Στο 11,6 η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της στη νέα δημοσκόπηση της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στον Alpha.

Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη και την τέταρτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που διαμορφώνεται στο 21,5%.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

ΝΔ: 23,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

ΚΚΕ: 7,1%

Ελληνική Λύση: 8,9%

Νίκη: 2%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%

ΜέΡΑ25: 2,4%

Νέα Αριστερά: 1,4%

Φωνή Λογικής: 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%

Άλλο: 4,4%

Αναποφάσιστοι: 21,5%

Από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.

Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την κρίση των θεσμών», οι συμμετέχοντες απάντησαν:

Η κυβέρνηση: 34%

Όλα τα κόμματα εξίσου: 31%

Πρόσωπα που τους εκπροσωπούν: 18%

Υπερβολή σε ΜΜΕ/ ΜΚΔ: 12%

Στην ερώτηση: «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:

Συμφωνώ: 39%

Διαφωνώ: 50%

ΔΞ/ΔΑ: 11%

Επόμενο ερώτημα είναι: «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;». Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: