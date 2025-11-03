Νέα δημοσκόπηση Alco: Στο 11,6 η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της στη νέα δημοσκόπηση της Alco, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στον Alpha.
Δεύτερο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας στην τρίτη και την τέταρτη θέση για την πρόθεση ψήφου. Υψηλό είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων που διαμορφώνεται στο 21,5%.
Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
- ΝΔ: 23,3%
- ΣΥΡΙΖΑ: 5%
- ΠΑΣΟΚ: 11,7%
- ΚΚΕ: 7,1%
- Ελληνική Λύση: 8,9%
- Νίκη: 2%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,4%
- ΜέΡΑ25: 2,4%
- Νέα Αριστερά: 1,4%
- Φωνή Λογικής: 3,4%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 2,5%
- Άλλο: 4,4%
- Αναποφάσιστοι: 21,5%
Από τη δημοσκόπηση προκύπτει ότι το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών στην Ελλάδα.
Οι απαντήσεις στο ερώτημα «Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται περισσότερο για την κρίση των θεσμών», οι συμμετέχοντες απάντησαν:
- Η κυβέρνηση: 34%
- Όλα τα κόμματα εξίσου: 31%
- Πρόσωπα που τους εκπροσωπούν: 18%
- Υπερβολή σε ΜΜΕ/ ΜΚΔ: 12%
Στην ερώτηση: «Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη;» τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης είναι:
- Συμφωνώ: 39%
- Διαφωνώ: 50%
- ΔΞ/ΔΑ: 11%
Επόμενο ερώτημα είναι: «Είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από τη λειτουργία του κάθε θεσμού;». Οι απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: