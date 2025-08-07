ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης σε Χέρτζογκ: Άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ισραήλ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Έκκληση για απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη για την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, τονίζοντας ταυτόχρονα την εξαιρετικά κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Όπως φέρεται να υπογράμμισε, είναι επιτακτική η άμεση κατάπαυση του πυρός και η διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον άμαχο πληθυσμό.

Η παρέμβασή του κινείται στο ίδιο πλαίσιο με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του, μεταξύ αυτών και η τηλεφωνική συνομιλία που είχε πριν λίγες ημέρες με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
 

