Μητσοτάκης από την Πεντέλη: «Φυτεύουμε πάνω από ένα εκατομμύριο δέντρα – Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας»

Την Πεντέλη επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μια περιοχή που είχε πληγεί σοβαρά από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024 και όπου βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα αναδάσωσης.

«Είχα την ευκαιρία να επιθεωρήσω τα έργα αναδάσωσης που υλοποιούνται. Ήδη φυτεύεται ένα μεγάλο κομμάτι της Πεντέλης και μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θα έχουμε φυτέψει πάνω από ένα εκατομμύριο δενδράκια», δήλωσε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάγκη συνέχειας των έργων.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης, το οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς στη φωτιά. «Πριν από έναν χρόνο το είχα δει καμένο. Σήμερα, χάρη σε μια ευγενική χορηγία, τηρήσαμε τη δέσμευσή μας: όχι μόνο το ανακατασκευάσαμε, αλλά το κάναμε καλύτερο απ’ ό,τι ήταν πριν. Το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.

Κλείνοντας την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός στάθηκε στο μήνυμα της δημάρχου Πεντέλης, λέγοντας: «Θέλω να κρατήσω μία λέξη: προσπαθώ. Προσπαθούμε κάθε μέρα, σε δύσκολες συνθήκες και σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, να κάνουμε τις ζωές των πολιτών καλύτερες και να κρατάμε την πατρίδα μας σταθερή και ασφαλή».