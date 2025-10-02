Μαρινάκης για Κοβέσι: «Όποιος την ακούσει καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια»

Σημαντική χαρακτήρισε την επίσκεψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η παρουσία της Κοβέσι ανέδειξε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «όποιος την ακούσει καταλαβαίνει ότι τα περί συγκάλυψης είναι παραμύθια της Χαλιμάς». Υπογράμμισε παράλληλα ότι φαινόμενα παραβατικότητας και διαφθοράς δεν αποτελούν ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά εντοπίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., και γι’ αυτό είναι καθήκον των θεσμών να τα αντιμετωπίζουν με διαφάνεια και αποφασιστικότητα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ποινική ευθύνη υπουργών, λέγοντας ότι «όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να αλλάξει». Όπως σημείωσε, η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας χαιρέτισε την πρόθεση μεταρρύθμισης, ενώ άφησε αιχμές για όσους προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δημιουργήθηκε για να εστιάζει αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση για την επικείμενη κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «όποιος κριθεί ότι πρέπει να δώσει απαντήσεις, θα κληθεί», τονίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υιοθετεί «τη λογική διάχυσης των ευθυνών».