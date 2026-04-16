Γεωργιάδης κατά της Ελληνίδας Ευρωπαίας Εισαγγελέως - Απάντηση από την Ένωση Δικαστών

Πυρά εξαπέλυσε κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τις δικογραφίες που έφερε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο Γεωργιάδης αρχικά την εγκάλεσε για διαρροές από το περασμένο φθινόπωρο ότι έρχεται νέα δικογραφία.

Αιχμές κατά της Ευρωπαίας εισαγγελέως από τον Γεωργιάδη

«Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται» είπε αρχικά. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» πρόσθεσε.

«Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» σημείωσε και τόνισε ότι πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται.

Σημείωσε, ακόμα, πως «έχει στείλει τον φάκελο για να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της. Αλλιώς είναι άσχετη».

Ο Γεωργιάδης δήλωσε βέβαιος ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας εξ όσων εμφανίζονται στη δικογραφία».

Χαρακτήρισε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Η απάντηση της Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις δηλώσεις του Γεωργιάδη.

Ειδικότερα:

«Με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος σε χθεσινή τηλεοπτική εκπομπή δήλωσε επί λέξει ότι «ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός», ότι «είναι ένας απλός νόμος του ελληνικού κράτους. Αύριο ψηφίζουμε και τέρμα!» ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε δημοσίως την Ελληνίδα Ευρωπαία Εισαγγελέα ότι επεξεργάσθηκε δικογραφία που αφορά πολιτικά πρόσωπα αποστέλλοντάς την στη Βουλή «γιατί κρίνεται η ανανέωση της θητείας της και προκειμένου να εκβιάσει την ανανέωση της θητείας της» άλλως, γιατί είναι «άσχετη νομικά», η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να υπενθυμίσει στον Υπουργό, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός του κράτους Δικαίου, διέπεται από υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις (Κανονισμός 2017/1939 της ΕΕ), που σημαίνει ότι δεν καταργείται με νόμο, το Ελληνικό Γραφείο της απαρτίζεται από Έλληνες Εισαγγελείς που θωρακίζονται συνταγματικά προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους ελεύθερα και ανεξάρτητα και χωρίς να φοβούνται ή να εντάσσονται σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ειδικά για τη συγκεκριμένη συνάδελφο, η νομική κατάρτιση της οποίας, το ήθος, αλλά και η εμπειρία της σε σημαντικές υποθέσεις είναι και γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Χρειάζεται να θυμίσουμε όμως ότι η εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι a’ la carte. Οι φορείς άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας έχουν υποχρέωση με τα λόγια και τα έργα τους, να αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους, απέχοντας από δηλώσεις ή ενέργειες που υπονομεύουν το κύρος των λειτουργών της. Οι δε απειλές που εξαπέλυσε ο Υπουργός Υγείας, ως προς τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης ενός θεσμού που έχει παράξει σημαντικό έργο, αλλά φαίνεται πλέον να ενοχλεί, σε συνδυασμό με την επιχείρηση απόδοσης πολιτικών και προσωπικών στοχεύσεων στην αρμόδια Εισαγγελέα, συνιστούν ευθεία παρέμβαση σε δικαιοδοτικό έργο».