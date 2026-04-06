Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, αν παραμένει σκιά απαξίας μου»

Με ανακοίνωσή της, η βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα, ζήτησε την άρση ασυλίας της με φόντο τη δικογραφία που διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το όνομα της Κατερίνας Παπακώστα περιλαμβάνεται στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την ίδια να αρνείται ότι έχει υποπέσει σε κάποιο ολίσθημα και δηλώνει ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, εφόσον, όπως τονίζει, εξακολουθήσει να υπάρχει σκιά απαξίας σε βάρος της.

Παπακώστα για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωσή της

Πιο αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Παπακώστα:

Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.



Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο των Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.

Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.

Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελείς της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.

Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.

Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.

Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας.

Με τιμή,

Αικατερίνη Παπακώστα-Παλιούρα, Βουλευτής Π.Ε. Τρικάλων».

Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπενθυμίζεται πως χθες, Κυριακή, οι Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης, παραιτηθέντες υπουργοί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο βουλευτές ανακοίνωσαν πως παραιτούνται από τη βουλευτική τους ασυλία με φόντο τα όσα είδαν το «φως» της δημοσιότητας μετά τη διαβίβαση των δικογραφιών -στη Βουλή- από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο κ. Τσιάρας, μεταξύ άλλων, ανέφερε αρχικά: «Ζητώ την έρευνα από την Δικαιοσύνη και παραιτούμαι από την βουλευτική ασυλία».

«Από την επεξεργασία της δικογραφίας προέκυψε αυτό για το οποίο ήμουν βέβαιος εξ αρχής: η έλλειψη του παραμικρού στοιχείου που να δείχνει δική μου γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα» ανέφερε με τη σειρά του ο κ. Κεφαλογιάννης.

Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου», συμπλήρωσε σχετικά ο πρώην υπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΪ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τι είναι το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή που εισηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης