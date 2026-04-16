Live από Βουλή - Μητσοτάκης: Όσα εσείς καταγγέλλετε κ. Ανδρουλάκη, ο ΟΟΣΑ τα χαιρετίζει

Σήμερα, Πέμπτη 16/4, διεξάγεται η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού, σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συζήτηση παίρνουν τον λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί και θα ακολουθήσουν δευτερολογίες, ενώ τριτολογία θα κάνει μόνο ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης στη Βουλή: Όσα εσείς καταγγέλλετε κ. Ανδρουλάκη, ο ΟΟΣΑ τα χαιρετίζει

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του ευχόμενος θερμά περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια υγείας. «Είμαι σίγουρος ότι θα βγει νικητής και από αυτήν τη δοκιμασία και σύντομα θα είναι πάλι κοντά μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όσα εσείς καταγγέλλετε, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «μια συζήτηση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκινήσει συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου».

«Μια εκλεγμένη κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση, η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα η οποία απονέμεται στην ώρα της. Και τέλος ένα δημόσιο, ένα κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας ότι το ερώτημα είναι αν η χώρα τα τελευταία επτά χρόνια; προοδεύει ή οπισθοχωρεί.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας δεν «είμαστε εμείς οι ίδιοι, φορώντας ο καθένας το κομματικό του καπέλο», αλλά οι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας.

Σημειώνεται πως ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος είχε ζητήσει την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη και του πρότεινε να αναβληθεί η διαδικασία, μετά και το θέμα που προέκυψε με την υγεία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο κ. Κακλαμάνης επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως η συζήτηση δεν αναβάλλεται και θα διεξαχθεί κανονικά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ