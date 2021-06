Ένας πατέρας κύκνος απέμεινε να φροντίζει μόνος τα μωρά του, μόλις μια εβδομάδα μετά την γέννησή τους.

Στο Charles River Esplanade της Βοστώνης, η οικογένεια κύκνων έγινε διάσημη όταν εκκολάφτηκαν τα μωρά, ωστόσο η χαρά δεν κράτησε πολύ αφού στις 31 Μαΐου η μητέρα πέθανε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, σύμφωνα με την Boston Globe.

Έκτοτε ο αρσενικός κύκνος κλήθηκε να αναλάβει μόνος την φροντίδα των παιδιών τους.

Ο φωτογράφος Matthew Raifman κατέγραψε με τον φακό την τρυφερή στιγμή που ο πατέρας κύκνος έφτιαξε μια μικρή φωλιά με τα φτερά του, για να διασχίσει το ποτάμι με τα νεογέννητα.

«Την προηγούμενη εβδομάδα, έξι μωρά κύκνοι γεννήθηκαν στο ποτάμι. Η μητέρα πέθανε λίγες ημέρες αργότερα για άγνωστο λόγο. Ένα από τα κυκνάκια πνίγηκε, ένα άλλο χρειάστηκε να διασωθεί από φιλοζωική. Αλλά αυτός ο μπαμπάς κύκνος, που έμεινε μόνος του, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Σήμερα κατάφερα να τους φωτογραφήσω και βρήκα τρία από τα μωρά να κάθονται πάνω στον μπαμπά τους και το τέταρτο να ακολουθεί πίσω τους», έγραψε στο Facebook.

Ο Matthew Raifman, που έχει ένα παιδί 20 μηνών, είπε ότι ένιωσε κάτι σαν ταύτιση με τον πατέρα κύκνο. «Μπορώ, σε κάποιο βαθμό, να καταλάβω πώς είναι να είσαι νέος μπαμπάς, παλεύοντας με μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να ξεπεράσεις», είπε.

Η ΜΚΟ Esplanade Association, που δραστηριοποιείται στην προστασία άγριας ζωής του Charles River Esplanade, ανακοίνωσε τον θάνατο του θηλυκού κύκνου, στις αρχές Ιουνίου.

«Με λύπη ενημερώνουμε πως η μητέρα της αξιαγάπητης οικογένειας κύκνων του Esplanade πέθανε χθες βράδυ στη φωλιά της. Ευχαριστούμε την Boston Animal Control που την απομάκρυνε με ασφάλεια από την φωλιά ενώ ο πατέρας συνέχισε να κάθεται εκεί με τα κυκνάκια κρυμμένα κάτω από τα φτερά του», έγραψε στο Twitter.

Were saddened to report that the mother swan of the adorable Esplanade swan family passed away last night in her nest. We want to thank @animalboston for safely removing her from the swan's nest while the father swan sat at the nest with their cygnets tucked under his wings. pic.twitter.com/CnuYZOKWcK