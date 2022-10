Όμορφη και βρωμερή: Η ορχιδέα που μυρίζει σαν «νεκρά ποντίκια δίπλα σε σάπια ψάρια»

Ο Βοτανικός Κήπος του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ αποκάλυψε ένα «ιδιαίτερο δώρο», όπως το έθεσε, στους λάτρεις των λουλουδιών.

Και δε χρειάζεται να τους υποδείξει πού βρίσκεται το «δώρο» διότι οι επισκέπτες θα το καταλάβουν από την έντονη δυσοσμία.

Πρόκειται για μία ορχιδέα, το είδος του bulbophyllum phalaenopsis, που αποπνέει το «ντελικάτο άρωμα του σάπιου λάχανου», αναφέρεται περιπαικτικά στην ανάρτηση του βοτανικού κήπου στο Twitter.

[1/4] We have a total stinker of a #HalfTerm & #Halloween treat for you! The orchid Bulbophyllum phalaenopsis. You can find it in the Tropics House by the spiral staircase and you’ll know you’re getting close when you start to smell ‘dead rats decomposing next to rotting fish’! pic.twitter.com/g6jB1BEkq3