Οι θερμοκρασίες στη Σιβηρία έπεσαν στους 50 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν

Ο χειμώνας σαρώνει τη Ρωσία. Η θερμοκρασία σε τμήματα της Σιβηρίας έπεσε στους 50 βαθμούς κάτω από το μηδέν, ενώ χιονοθύελλες έχουν καλύψει τη Μόσχα με ποσότητες ρεκόρ, προκαλώντας προβλήματα στις πτήσεις.

Στη Δημοκρατία των Σαχά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας και περιλαμβάνει το Γιακούτσκ, μία από τις πιο κρύες πόλεις στον κόσμο, οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιφέρειας.

Σχεδόν ολόκληρη η Σαχά βρίσκεται στη ζώνη των αιώνιων πάγων. Στην πρωτεύουσα της περιφέρειας, το Γιακούτσκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 5.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, η θερμοκρασία ήταν γύρω στους μείον 44 έως μείον 48 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες των 50 βαθμών υπό το μηδέν έχουν γίνει λιγότερο συχνές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με τους αιώνιους πάγους να εμφανίζουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι λιώνουν.

‼️🇷🇺❄️ Snowfall has started in Moscow and will last for 24 hours, but it is nothing compared to Yakutia:



The snow storm has been raging in Yakutia's Tiksi for several days and is not going to stop until the weekend. #Russia pic.twitter.com/T0N6ZM2WYT