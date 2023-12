Σφοδρές χιονοπτώσεις σαρώνουν την Ευρώπη- Σε ποιες χώρες υπάρχουν προβλήματα

Σφοδρές χιονοπτώσεις πλήττουν από το πρωί του Σαββάτου πλήθος χωρών της Ευρώπης, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα τόσο σε αεροδρόμια όσο και σε σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ήδη από το Σάββατο ήταν κλειστό το αεροδρόμιο του Μονάχου, μέχρι τις 6 το πρωί της Κυριακής, λόγω των χιονοπτώσεων που αναμένονταν αργότερα εκείνη την ημέρα, όπως κλειστό ήταν και το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και του Αλγκόι, στη Βαυαρία.

Την ίδια ώρα, στην Ολλανδία την Κυριακή, σημειώθηκαν πολλές ακυρώσεις πτήσεων, για τους ίδιους λόγους από το αεροδρόμιο του Σίπχολ, επηρεάζοντας σε μέγιστο βαθμό τις μετακινήσεις.

Πλήθος προβλημάτων δημιουργήθηκαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Γερμανίας και οι αρμόδιοι, συμβούλευαν τους επιβάτες να επικοινωνούν προκειμένου να μάθουν αν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιό τους ή να αλλάξουν τη διαδρομή τους.

Μάλιστα το DPA ανέφερε ότι ορισμένοι επιβάτες στο Μόναχο και στην κοντινή πόλη Ουλμ, πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής σε τρένα λόγω της κατάστασης.

Στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, δεν λειτουργούσαν λεωφορεία ή τραμ από το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ πολλοί έμειναν δίχως ρεύμα στην περιοχή εξαιτίας των δέντρων που έπεφταν από την κακοκαιρία.

Private jets getting ready to leave for a ‘Climate Change’ conference in Dubai are frozen on the runway in Munich as 60% of Europe is covered in snow. pic.twitter.com/OJciMPJJ5S

Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης ανακοίνωσε καθυστερήσεις ενώ σήμαναν συναγερμό για κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Επαρτχίες και στη δυτική Αυστρία, αύξησαν τις προειδοποιήσεις τους για χιονοστιβάδες στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, αφού το χιόνι το βράδυ του Σαββάτου έφτασε έως τα 50 εκατοστά.

Η αυστριακή εταιρεία σιδηροδρόμων OeBB ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου διάφορα τμήματα των δρομολογίων της σε όλη τη χώρα έκλεισαν λόγω της καταιγίδας.

Στην Τσεχία κεντρικές αρτηρίες δρόμων ήταν αποκλεισμένοι για ώρες και περισσότερα από 15.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα.

Αρκετά ωστόσο ήταν και τα δρομολόγια τρένων που χρειάστηκε να σταματήσουν, στο νότιο τμήμα της χώρας καθώς δεν λειτουργούσαν διασυνοριακά τρένα από τη γειτονική Αυστρία και τη Γερμανία.

@CollinRugg And the huge snow storm is not only in Germany but across Central and Eastern Europe.



This is in the Czech Republic - lasting already for several days. pic.twitter.com/HurVNvSSgs