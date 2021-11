Οι γάτες φαίνεται ότι παρακολουθούν τις κινήσεις των ιδιοκτητών τους μέσα στο σπίτι και εκπλήσσονται αν αυτοί εμφανιστούν κάπου που δεν τους περιμένουν, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν την άποψη ότι οι γάτες διατηρούν στο μυαλό τους μία εικόνα των ιδιοκτητών τους, ακόμη κι όταν δεν τους βλέπουν. Μια κρίσιμη «γέφυρα» με ανώτερες γνωστικές διεργασίες όπως ο μελλοντικός σχεδιασμός και η φαντασία, σημειώνει ο Guardian.

Αν και προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι οι γάτες θα ψάξουν στο σωστό μέρος αν η τροφή τους «εξαφανιστεί», όπως και ότι περιμένουν να δουν το πρόσωπο του ιδιοκτήτη τους αν ακούνε τη φωνή του, δεν ήταν ξεκάθαρο πώς αυτή η ικανότητα μεταφραζόταν στην πραγματική ζωή.

«Επίσης λέγεται ότι οι γάτες δεν ενδιαφέρονται για τους ιδιοκτήτες τους όσο οι σκύλοι, αλλά είχαμε αμφιβολίες για αυτό», δήλωσε η δρ. Σάχο Τακάγκι, του πανεπιστημίου του Κιότο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η Τακάγκι και οι συνάδελφοί της κατέγραψαν τι συνέβαινε όταν 50 οικόσιτες γάτες κλείνονταν- μία κάθε φορά- σε ένα δωμάτιο και άκουγαν επανειλημμένα τον ιδιοκτήτη τους να φωνάζει το όνομά τους, έξω από αυτό. Ακολουθούσε η φωνή ενός ξένου που τους φώναζε ή η φωνή του ιδιοκτήτη τους, από ηχείο που ήταν μέσα στο δωμάτιο.

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε το επίπεδο έκπληξης της κάθε γάτας, με βάση τις κινήσεις των αυτιών και του κεφαλιού της. Τα αιλουροειδή φαίνονταν μπερδεμένα μόνο όταν η φωνή του ιδιοκτήτη τους ακουγόταν μέσα από το δωμάτιο, υπονοώντας ότι κάπως είχαν «τηλεμεταφερθεί» εκεί.

Το περίεργο είναι ότι οι γάτες δεν έδειξαν την ίδια έκπληξη όταν αντί για τη φωνή του ιδιοκτήτη τους άκουγαν νιαούρισμα ή ηλεκτρονικούς ήχους. Πιθανόν, αυτό συμβαίνει επειδή οι ενήλικες γάτες δεν συνηθίζουν να χρησιμοποιούν τη φωνή ως κύριο μέσο επικοινωνίας ανάμεσά τους, πολλές μπορεί να βασίζονται αντί για αυτό σε άλλα στοιχεία, όπως η μυρωδιά.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι γάτες μπορούν να χαρτογραφήσουν στο μυαλό τους τη θέση τους με βάση τη φωνή των ιδιοκτητών τους», δήλωσε η Τακάγκι, η μελέτη της οποίας δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Δείχνει ότι οι γάτες έχουν την ικανότητα να απεικονίζουν το αόρατο στο μυαλό τους. Οι γάτες μπορεί να έχουν πιο βαθυστόχαστο μυαλό από ό,τι πιστεύεται», συμπλήρωσε η Τακάγκι.

Πάντως, δεν αποτελεί απόλυτη έκπληξη το γεγονός ότι οι γάτες έχουν αυτή την ικανότητα. «Αυτή η επίγνωση της κίνησης- η παρακολούθηση πραγμάτων που δεν βλέπουν- είναι κρίσιμη για την επιβίωση της γάτας», δήλωσε ο βιολόγος Ρότζερ Τέιμπορ.

«Πολλά από αυτά που πρέπει να ερμηνεύσει μία γάτα στην περιοχή της είναι μια επίγνωση του πού βρίσκονται άλλες γάτες. Επίσης είναι σημαντικό για το κυνήγι: πώς μία γάτα θα μπορούσε να πιάσει έναν αρουραίο που κινείται κάτω από το χορτάρι αν δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ενδείξεις, όπως το περιστασιακό θρόισμα, για να δει στο μυαλό της πού βρίσκεται; Ο ιδιοκτήτης μίας γάτας είναι εξαιρετικά σημαντικός στη ζωή της, ως πηγή τροφής και ασφάλειας, οπότε το πού βρισκόμαστε είναι πολύ σημαντικό», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από Guardian