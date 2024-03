Οι ασιατικοί ελέφαντες θάβουν τους νεκρούς τους, δείχνει μελέτη

Ερευνητές στην Ινδία τεκμηρίωσαν για πρώτη φορά πώς οι ασιατικοί ελέφαντες θάβουν νεκρά μικρά τους.

Πέντε νεαροί ελέφαντες βρέθηκαν θαμμένοι με την πλάτη στο χώμα σε τάφρους σε καλλιέργειες τσαγιού στη βόρεια Βεγγάλη, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Ενώ οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι γνωστό ότι θάβουν τα νεκρά μικρά τους, αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αυτού του τύπου η συμπεριφορά σε ασιατικούς ελέφαντες, δήλωσε στο CNN την Τετάρτη ο Ακασντίπ Ρόι, συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο Ινδικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (IISER).

Οι ταφές των μικρών ελεφάντων καταγράφηκαν σε περιοχές με κατακερματισμένα δάση και γεωργικές εκτάσεις, όπως καλλιέργειες τσαγιού, είπε ο Ακασντίπ Ρόι. Κοπάδια ελεφάντων χρησιμοποιούν μονοπάτια που περνούν μέσα από καλλιέργειες τσαγιού στα ταξίδια τους στην ύπαιθρο, πρόσθεσε ο ερευνητής.

Στο παρελθόν, οι ελέφαντες θα έμεναν κυρίως στα δάση, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν εξοικειωθεί και με περιοχές που υπάρχει ανθρώπινη παρουσία είπε στο CNN ο συγγραφέας της μελέτης. Ενώ οι ελέφαντες δεν θάβουν τους νεκρούς τους σε χωριά λόγω της μεγάλης πιθανότητας ανθρώπινης ενόχλησης, οι αποστραγγιστικές τάφροι σε καλλιέργειες τσαγιού είναι μια «τέλεια τοποθεσία» για τις ταφές των μικρών τους, εξήγησε.

Ο επιστήμονας αναφέρθηκε επιπλέον και στον τρόπο που οι ελέφαντες προχωράνε στην ταφή των μικρών τους. «Κρατούν το κουφάρι από τα πόδια ή τον κορμό, είναι ο μόνος τρόπος που μπορούν να πιάσουν το πτώμα», είπε ο Ρόι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το να βάλουν το σώμα στην τάφρο και μετά να το σκεπάσουν με λάσπη είναι ο ευκολότερος τρόπος για τους ελέφαντες ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την ταφή.

Ελέφαντας, Φωτ.: Parveen Kaswan

Ο Ρόι είπε ότι αυτός και ο άλλος συγγραφέας της μελέτης, ο Πάρβιν Κασγουάν από την Ινδική Δασική Υπηρεσία, όταν βρήκαν στοιχεία για τις ταφές των μικρών βρίσκονταν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν άλλη έρευνα. «Μας εξέπληξε προφανώς αυτό», είπε.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης εάν οι ασιατικοί ελέφαντες επισκέπτονταν ξανά τις τοποθεσίες ταφής, όπως είναι γνωστό ότι κάνουν οι αφρικανικοί ελέφαντες. Κατά τη μελέτη ωστόσο προέκυψε ότι οι ασιατικοί ελέφαντες έχουν την τάση να αποφεύγουν την περιοχή που είναι θαμμένα τα μικρά τους.

Ο επιστήμονας επίσης εξήγησε ότι η ινδική δασική υπηρεσία απομακρύνει τα νεκρά ζώα, αλλά ο ίδιος είπε ότι πιστεύει ότι η αίσθηση που έχουν οι ελέφαντες είναι πολύ έντονη και ότι ακόμη και ελέφαντες από διαφορετικά κοπάδια από αυτά που πραγματοποίησαν την ταφή μπορούν να αισθανθούν έναν τόπο ταφής.

