Ελέφαντες μεταναστεύουν μαζικά λόγω του θερμικού στρες από την κλιματική αλλαγή

Στο Εθνικό Πάρκο Hwange της Ζιμπάμπουε σημειώνεται το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανής μετανάστευση, καθώς οι ελέφαντες και διάφορα άλλα άγρια ζώα κατευθύνονται προς τη Μποτσουάνα σε αναζήτηση νερού και τροφής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ελέφαντες της Ζιμπάμπουε έχουν περάσει τα σύνορα της χώρας προς την Μποτσουάνα, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη. Το πόσοι ακριβώς ελέφαντες έχουν επηρεαστεί από τις συνθήκες που επικρατούν δεν είναι ακόμη γνωστό. Η εξέλιξη συνάδει με μια έρευνα αυτό το μήνα, η οποία αποκάλυψε ότι οι ελέφαντες πεθαίνουν από το θερμικό στρες ως αποκύημα της κλιματικής κρίσης.

Στην Αγκόλα, τη Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Ζάμπια και τη Ζιμπάμπουε ζουν οι μισοί ελέφαντες σαβάνας στον κόσμο. Σε αυτούς τους 228.000 ελέφαντες, η έρευνα ανέφερε ότι η αναλογία θνησιμότητας είναι 10,5%. Η έρευνα καλύπτει τη διασυνοριακή περιοχή προστασίας Kavango-Zambezi, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές προστασίας της άγριας ζωής στον κόσμο, που περιλαμβάνει 520.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εντός των συνόρων των πέντε κρατών. «Η αναλογία των πτωμάτων υποδηλώνει ένα υψηλό επίπεδο θνησιμότητας, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως πιθανό προειδοποιητικό σημάδι για την υγεία και τη σταθερότητα του πληθυσμού των ελεφάντων», αναφέρεται στην έκθεση.

Στη Ζιμπάμπουε, ωστόσο, ο πληθυσμός των ελεφάντων μέχρι πρόσφατα αυξανόταν. Αυτό ασκεί πίεση στη βιοποικιλότητα και οδηγεί σε συγκρούσεις με τους ντόπιους, καθώς τα ζώα παραβιάζουν τους ανθρώπινους βιότοπους σε αναζήτηση νερού.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Nick Mangwana, 60 κάτοικοι της Ζιμπάμπουε έχουν σκοτωθεί από ελέφαντες μέχρι στιγμής φέτος. «Οι ελέφαντες δεν γνωρίζουν σύνορα όταν κινούνται σε αναζήτηση νερού και τροφής», δήλωσε ο Tinashe Farawo, εκπρόσωπος της Αρχής Διαχείρισης Πάρκων και Άγριας Ζωής της Ζιμπάμπουε. «Έχουμε ήδη λάβει μέτρα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μας ξεπερνούν, όπως η απουσία βροχοπτώσεων. Τώρα βασιζόμαστε περισσότερο στο τεχνητό νερό από γεωτρήσεις. Πρόκειται για μια δαπανηρή διαδικασία».

Ο Farawo πρόσθεσε ότι τα βουβάλια και «όλα τα είδη ζώων που υπάρχουν στο εθνικό πάρκο Hwange» φεύγουν κατά ομάδες.

Zimbabwe's majestic Hwange National Park is witnessing a remarkable migration as elephants and various wildlife head to Botswana in search of water and food. pic.twitter.com/eFUajmGuG2