Το θηριώδες παγόβουνο Α68 πρόσθετε πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τόνους φρέσκου νερού στον ωκεανό ημερησίως, στο αποκορύφωμα του λιωσίματός του.



Πρακτικά, το νερό που απέρριπτε ισοδυναμεί με την 150πλάσια ποσότητα νερού που χρησιμοποιεί καθημερινά όλος ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου.



Για μια μικρή περίοδο, άλλωστε, το Α68 ήταν το μεγαλύτερο παγόβουνο του πλανήτη. Κάλυπτε μια περιοχή περίπου 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όταν αποσπάστηκε από την Ανταρκτική, το 2017. Στις αρχές του 2021, είχε αφανιστεί. Ένα τρισεκατομμύριο τόνοι πάγου είχαν λιώσει.

Οι ερευνητές σήμερα προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της επίδρασης που είχε το Α68 στο περιβάλλον.

Μια ομάδα από το πανεπιστήμιο του Λιντς μελετά όλα τα δορυφορικά δεδομένα προκειμένου να υπολογίσει τις μεταβαλλόμενες διαστάσεις του κινούμενου μεγαθηρίου, από την Ανταρκτική έως τον νότιο Ατλαντικό.

Τα στοιχεία αυτά κατέστησαν εφικτή την εκτίμηση του ρυθμού τήξης κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων αυτόνομης «ζωής» του παγόβουνου.

Μια από τις κρίσιμες περιόδους ήταν προς το τέλος του, καθώς το Α68 πλησίασε τα θερμότερα κλίματα της Νότιας Τζόρτζια, μέρτους της Βρετανικής Υπερπόντιας Επικράτειας, στα νότια του Ατλαντικού.



Για λίγο, μάλιστα, υπήρξαν φόβοι πως ο γιγάντιος όγκος πάγου θα προσάρασσε στα αβαθή της περιοχής, μπλοκάροντας τις διαδρομές αναζήτησης τροφής για εκατομμύρια πιγκουίνους, φώκιες και φάλαινες.



Αυτό αποφεύχθηκε καθώς, όπως πλέον διαπιστώνει η ερευνητική ομάδα, το Α68 έχασε αρκετό όγκο από το κατώτερο μέρος του ώστε να μείνει στην επιφάνεια.



«Φαίνεται πως για λίγο άγγιξε την ηφαλοκρηπίδα. Τότε ήταν που το παγόβουνο έκανε μια στροφή και είδαμε την απόσπαση εντός μικρού τμήματός του. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να προσαράξει» εξηγεί η δρ Αν Μπράακμαν-Φόλγκμαν του Λιντς.



«Στη φάση που η "καρίνα" του παγόβουνου ήταν 141 μέτρα, κατά μέσον όρο, ο βαθυμετρικός χάρτης της περιοχής έδειχνε 150 μέτρα. Έφτασε παρά τρίχα στο τέλος» πρόσθεσε ο καθηγητής Άντριου Σέφερντ.

❄️🔴On 8 November, iceberg #A68 was only 350 km away from South Georgia.



If the #iceberg does collide and ground on the South Georgia coast, it is feared to remain there for up to 10 years.



This #Sentinel3 🛰️🇪🇺animation shows the movement of the iceberg over the last month. pic.twitter.com/tsc5ivuv1G