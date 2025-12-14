Οι δοκιμές εξόρυξης στα βάθη των ωκεανών απειλούν πάνω από το ένα τρίτο των ζώων του βυθού

Οι δοκιμές εξόρυξης στα βάθη των ωκεανών, βλάπτουν σημαντικά τα ζώα του βυθού, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω εξορύξεις, προκαλούν σοβαρές βλάβες στο ένα τρίτο των ζώων του βυθού, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των ζώων που βρέθηκαν στα σημεία των εξορύξεων, μειώθηκε κατά 37% σε σχέση με τις ανέπαφες περιοχές του βυθού. Συνολικά, οι ερευνητές ανακάλυψαν περισσότερα από 4.000 ζώα, εκ των οποίων το 90% ήταν νέα είδη, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού.

Αυτή τη στιγμή τεράστιες ποσότητες κρίσιμων ορυκτών που χρειάζονται για τεχνολογίες «πράσινης ενέργειας», μπορεί να βρίσκονται στον βαθύ ωκεανό. Ωστόσο, η εξόρυξη στα διεθνή ύδατα είναι πολύ αμφιλεγόμενη και προς το παρόν δεν επιτρέπεται, μέχρι να γίνει κατανοητός ο πλήρης περιβαλλοντικός αντίκτυπός της.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Natural History Museum στο Λονδίνο, του UK National Oceanography Centre και του Πανεπιστημίου της Γκέτεμποργκ, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας εξόρυξης «The Metals Company».

Σοβαρές απώλειες στη ζωή του βυθού μετά τις δοκιμαστικές εξορύξεις

Οι ερευνητές σύγκριναν τη βιοποικιλότητα δύο χρόνια πριν και δύο μήνες μετά τη δοκιμαστική εξόρυξη, κατά την οποία οι μηχανές διήνυσαν 80 χιλιόμετρα στον βυθό.

Εστίασαν ειδικά σε ζώα μεγέθους 0,3 χιλιοστών έως 2 εκατοστών, όπως σκουλήκια, θαλάσσιες αράχνες, σαλιγκάρια και μύδια. Στις διαδρομές αυτές, ο αριθμός των ζώων έπεσε κατά 37% και η ποικιλία των ειδών κατά 32%.

«Η μηχανή αφαιρεί περίπου τα πάνω πέντε εκατοστά του ιζήματος. Εκεί ζουν τα περισσότερα ζώα. Άρα, προφανώς, όταν αφαιρείς το ίζημα, αφαιρείς και τα ζώα που ζουν σε αυτό», δήλωσε η Eva Stewart, PhD φοιτήτρια στο Natural History Museum και το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, στο BBC News.

Η Dr. Guadalupe Bribiesca-Contreras από το National Oceanography Centre πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν τα ζώα δε σκοτωθούν από τη μηχανή, η ρύπανση από τις εργασίες εξόρυξης μπορεί να σκοτώσει σταδιακά τα πιο ευάλωτα είδη». Μερικά ζώα μπορεί να μετακινήθηκαν, αλλά «αν θα επιστρέψουν μετά τη διαταραχή, είναι ένα διαφορετικό ερώτημα», εξήγησε.

Η αντίδραση της εταιρείας και οι ανησυχίες των ειδικών

Στις περιοχές γύρω από τα ίχνη των μηχανών, όπου έπεσαν σύννεφα ιζήματος, η αφθονία των ζώων δεν μειώθηκε. «Περιμέναμε ίσως μεγαλύτερη επίδραση, αλλά δεν παρατηρήσαμε σημαντική αλλαγή, μόνο μια μετατόπιση στα κυρίαρχα είδη», δήλωσε ο Dr. Adrian Glover του Natural History Museum.

Εκπρόσωπος της «The Metals Company», μιλώντας στο BBC News εξήγησε ότι «μετά από χρόνια ανησυχίας για το ότι οι επιπτώσεις μας θα εξαπλωθούν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εξόρυξης, τα δεδομένα δείχνουν ότι οποιαδήποτε επίδραση στη βιοποικιλότητα περιορίζεται στην άμεσα εξορυγμένη περιοχή».

Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό δεν είναι «καλή είδηση» για τις εταιρείες εξόρυξης. «Η μελέτη δείχνει ότι οι τρέχουσες τεχνολογίες εξόρυξης είναι πολύ καταστροφικές για να επιτραπεί ευρεία εμπορική εκμετάλλευση», είπε ο Dr. Patrick Schröder από το Chatham House.

«Ακόμα και σε αυτές τις δοκιμές, οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές. Σε μεγάλη κλίμακα, θα ήταν ακόμη χειρότερα», συνέχισε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Clarion-Clipperton του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 21 δισ. τόνοι νικελίου, κοβαλτίου και πολυμεταλλικών κονδύλων χαλκού.

Αυτά τα κρίσιμα ορυκτά, είναι απαραίτητα για τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ηλιακά πάνελ, ανεμογεννήτριες και ηλεκτρικά οχήματα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προβλέπει ότι η ζήτησή τους μπορεί να διπλασιαστεί μέχρι το 2040.

Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις ανησυχούν σοβαρά ότι η εξόρυξη στα βαθιά της θάλασσας μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Ο ρόλος των ωκεανών στη ρύθμιση του κλίματος είναι κρίσιμος, ενώ ήδη πλήττονται από την αύξηση της θερμοκρασίας.

Η Διεθνής Αρχή Βυθού (ISA), που ρυθμίζει τις δραστηριότητες στα διεθνή ύδατα, δεν έχει ακόμη εγκρίνει εμπορική εξόρυξη, αν και έχει εκδώσει 31 άδειες εξερεύνησης. 37 χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, υποστηρίζουν προσωρινή απαγόρευση.

Αν η ISA καταλήξει ότι οι τρέχουσες τεχνικές είναι πολύ καταστροφικές, οι εταιρείες ίσως προσπαθήσουν να αναπτύξουν λιγότερο επεμβατικούς τρόπους εξόρυξης.

