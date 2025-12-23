ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το 2025 ίσως γίνει η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, οι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες χρονιές θα είναι μεταξύ των πέντε πιο ζεστών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1884

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία, ενδέχεται να είναι το 2025.

Όπως ανακοίνωσε η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), η μέση θερμοκρασία ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Την προηγούμενη εβδομάδ, η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2025 ήταν η πιο ηλιόλουστη χρονιά που έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον από το 1910, με 1.622 ώρες ηλιοφάνειας ως τις 15 Δεκεμβρίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2003.

Παράλληλα το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί στη χώρα με τέσσερα κύματα καύσωνα και βροχοπτώσεις λιγότερες κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής.

Τα οριστικά στοιχεία θα γίνουν γνωστά στις 2 Ιανουαρίου, αλλά μερικές ημέρες πριν από το τέλος του έτους η μέση θερμοκρασία φαίνεται να διαμορφώνεται στους 10,05 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 10,02 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί το 2022, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, οι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες χρονιές θα είναι μεταξύ των πέντε πιο ζεστών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1884, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία.

Το 2025 ίσως η πιο ζεστή χρονιά στη Βρετανία

Οι δέκα πιο ζεστές χρονιές έχουν καταγραφεί όλες τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

«Σε ό,τι αφορά τα κλίμα μας, ζούμε μια ασυνήθιστη περίοδο. Οι αλλαγές που παρατηρούμε είναι πρωτοφανείς από τον 19ο αιώνα», υπογράμμισε ο Μάικ Κέντον επιστήμονας στο Met Office.

Η κλιματολόγος Φριντερίκε Ότο τόνισε από την πλευρά της: «Τα συμπεράσματα είναι συγκλονιστικά και εντελώς αναμενόμενα, οι 10° Κελσίου μπορεί να μην ακούγονται πολλοί, αλλά πρόκειται για μέσο όρο και σημαίνει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Υψηλές θερμοκρασίες, που δεν θεωρούνταν δυνατές, είναι πλέον συνηθισμένες και αυτά είναι άσχημα νέα».

